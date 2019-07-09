Лукашенко подчеркивает важность мира в Беларуси в эпоху глобальной военной нестабильности

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность мира и спокойствия на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности. Об этом он заявил сегодня во Дворце Независимости на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА.

«На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности, — сказал Президент. — В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять».

Александр Лукашенко подчеркнул, что профессионализм офицеров, их высокие моральные качества и стремление самоотверженно защищать свою землю являются гарантией мирной и созидательной жизни белорусского государства.

«Именно вам, офицерам Вооруженных Сил, предстоит совершенствовать их современный облик, внедрять в боевую учебу все самое передовое, осваивать новейшие образцы техники и вооружения, учить войска действиям в соответствии с современными тенденциями военного дела, — сказал он. — Серьезным экзаменом на профессиональную зрелость станет совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза — 2019″. Убежден в вашей готовности продемонстрировать отличную выучку, мобильность и способность быстро принимать верные решения».

Задачи, которые ставит государство перед высшим офицерским составом, остаются неизменными: для сотрудников органов внутренних дел — защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств, для сотрудников МЧС — ответственность за безопасность жизни и деятельности человека, профилактика и предупреждение бытовых происшествий и техногенных катастроф. В зоне их особого внимания также находится эксплуатация Белорусской атомной электростанции.

«От выпускников-пограничников с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, требуется поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере», — отметил Президент.

Обращаясь к сотрудникам спецслужб, глава государства подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на нейтрализации проявлений терроризма и экстремизма, разжигания национальной и религиозной вражды в обществе, принять меры по недопущению нанесения экономического ущерба стране.

Президент обратил внимание, что торжественная церемония проходит в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. «Вспоминая великий подвиг героев, отстоявших свободу Отечества, с чувством гордости смотрим на всех, кто, продолжая славные традиции, становится на защиту Родины. Кто, присягнув стране на верность, бережет мир и обеспечивает безопасность жизни и деятельности людей», — отметил глава государства.-0-

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу Во Дворце Независимости чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении Благодарности Президента Беларуси. https://www.belta.by/