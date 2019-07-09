Комиссия по содействию занятости заседала в райисполкоме

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера в райисполкоме прошло заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.





Безработным гражданам предлагали варианты трудоустройства, имеющиеся вакансии, рассказывали, как можно реализовать свой потенциал путем самозанятости.





Многие заинтересованные получили направления на трудоустройство на конкретные предприятия и в организации района. Некоторые предложения категорически отвергались приглашенными на комиссию незанятыми в экономике гражданами.





О том, как проходило заседание и какие вопросы на нем обсуждались, читайте в газете “Горецкий вестник”.









Дмитрий Махомет

Фото Михаила Левцова