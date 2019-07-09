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В Беларуси начали строительство калийного комбината
10.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первое место в мире по добыче калийных удобрений – таковы планы на будущее у Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко обсудил с предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного комбината, передает телеканал «МИР 24».
Это будет второе предприятие в республике по добыче и производству калия. Только в этом году в проект вложат около 400 миллионов евро. Сейчас строятся шахты. А примерно через два с половиной года ждут первую продукцию.
«Нам очень важно, чтобы мы склеили отношения
Новое предприятие даст белорусам три тысячи рабочих мест.
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Александр Лукашенко обсудил с предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.
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