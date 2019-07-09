В Беларуси начали строительство калийного комбината

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первое место в мире по добыче калийных удобрений – таковы планы на будущее у Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко обсудил с предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного комбината, передает телеканал «МИР 24».

Это будет второе предприятие в республике по добыче и производству калия. Только в этом году в проект вложат около 400 миллионов евро. Сейчас строятся шахты. А примерно через два с половиной года ждут первую продукцию.

«Нам очень важно, чтобы мы склеили отношения «Славкалия» с Белорусской калийной компанией и на рынок вы выходили согласованно. После того, как мы введем Нежинский комбинат, и после того, как мы введем на Припяти предприятие, а оно уже построено, мы займем практически первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть у нас будет возможность диктовать условия реализации», сообщил Лукашенко.

Новое предприятие даст белорусам три тысячи рабочих мест.