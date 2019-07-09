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Стал известен первый соперник минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ
Источник материала: Tut.by
В соцсетях хоккейного клуба «Динамо Минск» появилась информация о том, когда команда стартует в новом сезоне КХЛ и кто станет ее первым соперником.
«Что ж, сезон 2019/2020 начинаем дома! Ждем вас на матче с „Нефтехимиком“. Скоро опубликуем информацию по абонементам», — сообщили в клубе.
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Команда проведет свой первый матч дома.
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