Стал известен первый соперник минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ

Источник материала: Tut.by

В соцсетях хоккейного клуба «Динамо Минск» появилась информация о том, когда команда стартует в новом сезоне КХЛ и кто станет ее первым соперником.





«Что ж, сезон 2019/2020 начинаем дома! Ждем вас на матче с „Нефтехимиком“. Скоро опубликуем информацию по абонементам», — сообщили в клубе.