Традиционные встречи в трудовых коллективах (Дзержинский район)

Источник материала: Новости Дзержинска

Очередная встреча безопасности начальника Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максима Валерьевича Баско состоялась с работниками суда Дзержинского района.

Традиционно встреча началась с ознакомления присутствующих с цифрами оперативной обстановкой. Особое внимание Максим Валерьевич уделил основным причинам возникновения пожаров, рассмотрев подробно каждую из возможных, остановился на жизненных примерах. Напомнил присутствующим о соблюдении всех необходимых правил пожарной безопасности в быту и на рабочем месте, акцентировал внимание на знании и соблюдении правил в случае возникновения пожара.

Должное внимание спасатель уделил и проблеме детской шалости с огнём и оставления малолетних детей без присмотра, особенно в летний период.









Рекомендация установки автономного пожарного извещателя стала неотъемлемой частью беседы, поэтому основные принципы его работы также Максим Валерьевич не смог обойти стороной. Начальник отдела рассказал интересные случаи спасения людей благодаря сработке автономных пожарных извещателей, а также в противовес положительным примерам были приведены трагические случаи, произошедшие на пожарах.

Отметил, что выполнить простые и незамысловатые условия, чтобы обезопасить свою жизнь в силах каждого гражданина. Особое внимание уделил мобильному приложению «Помощь рядом», рассказав о нужности и полезности его установки.

В заключении выступления работник МЧС напомнил правила использования первичных средств пожаротушения и ответил на вопросы присутствующих.



