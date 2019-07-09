Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Сразу все валюты подешевели к белорусскому рублю в начале торгов 10 июля, биткойн +449.07.

Курс доллара опустился на 0,0023 рубля до 2,0475 BYN/USD.

Курс евро сдал назад всего на 0,0018 BYN до 2,2953 BYN/EUR и оказался на минимуме за 362 дня. Европейская валюта дешевеет непрерывно каждые торги с начала июля. За это время его курс обвалился уже на 0,0298 рубля.

Курс российского рубля упал на 0,0047 BYN до 3,2078 BYN/100 RUB до минимума за 26 дней. Российский рубль дешевеет уже десятый день подряд.

Bitcoin − 12892.8$ (+449.07);

Bitcоin Cash/ВСС – 415.04$ (-6.38);

DigitalCash − 154.06$ (-3.88);

Еthеreum − 307.27$ (-4.8);

ZCаsh − 102.15$ (-1.99);

Monero − 100.66$ (-1.17).



