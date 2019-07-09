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Нашлись владельцы обоих авто, которые мешали строить «МакДональдс» в Гомеле

10.07.2019 12:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нашлись хозяева двух авто, которых в Гомеле разыскивал «МакДональдс». Владельцы машин узнали о том, что их ищут из СМИ и социальных сетей.


Фото: Станислав Журавский

— Во вторник на площадке появился владелец машины с российскими номерами. Однако авто не завелось, и пока его откатили в сторону. Предполагаем, что сегодня Ford все-таки сможет уехать с территории своим ходом. В среду обещал приехать в Беларусь и владелец Mazdа, — сообщили в пресс-службе «МакДональдс» в Беларуси.

Напомним, на днях в Гомеле приступили к строительству ресторана быстрого питания «МакДональдс» возле универмага «Гомель». Место стройки оградили забором, асфальтное покрытие с парковок, которые располагались у универмага, сняли — но не везде: несколько квадратных метров асфальта пришлось оставить из-за Ford с российскими и Мazda с украинскими регистрационными номерами. Машины никто не забирал. Хозяева не объявлялись. И хотя строители уверяли, что пока процессу бесхозные авто не мешают, ситуация из-за своей неопределенности с каждым днем накалялась.

В «МакДональдсе» обещали даже вознаграждение тому, кто предоставит любую полезную информацию о хозяевах иномарок, — обед на компанию из пяти человек. Но так как владельцы узнали о ситуации из медиа, обед не достанется никому.

 
Теги: Гомель
 
 
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Владельцы машин узнали о том, что их ищут, из СМИ и социальных сетей.
 
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