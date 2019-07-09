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Нашлись владельцы обоих авто, которые мешали строить «МакДональдс» в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Нашлись хозяева двух авто, которых в Гомеле
— Во вторник на площадке появился владелец машины с российскими номерами. Однако авто не завелось, и пока его откатили в сторону. Предполагаем, что сегодня Ford все-таки сможет уехать с территории своим ходом. В среду обещал приехать в Беларусь и владелец Mazdа, — сообщили в пресс-службе «МакДональдс» в Беларуси.
Напомним, на днях в Гомеле
В «МакДональдсе» обещали даже вознаграждение тому, кто предоставит любую полезную информацию о хозяевах иномарок, — обед на компанию из пяти человек. Но так как владельцы узнали о ситуации из медиа, обед не достанется никому.
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