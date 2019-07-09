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650 км за 10 дней, несмотря на мозоли и дождь. Житель Витебска бежит с севера на юг Беларуси
Источник материала: Tut.by
Житель Витебска Евгений Гуцалов проводит акцию «Беларусь на бегу»: он бежит из самой северной в самую южную точку страны. 650 километров молодой человек намерен преодолеть за 10 дней. В пятый день забега, 10 июля, он примерно на середине пути.
О своем пути 38-летний спортсмен
На старт бегун вышел 6 июля — с берега озера возле городского поселка Освея Верхнедвинского района. Здесь, в самой северной точке республики, он переночевал в палатке. На улице в момент старта было только 9 градусов тепла, шел дождь.
Из крупных городов маршрут уже прошел через Полоцк, Лепель и Борисов, впереди еще — Бобруйск, Светлогорск. Финишировать Евгений намерен в Комарине Гомельской области — здесь самая южная точка страны.
В дороге Евгения сопровождает друг на мотоцикле. С погодой не везет: все четыре дня льют дожди. Не обошлось и без мозолей.
— Но все это я воспринимаю как проверку на прочность. Хотел ли я остановиться и вернуться домой? Конечно же, нет. Наслаждаюсь всем тем, что имею. Внутри меня солнце, а дождь — это так, — делится спортсмен.
Евгений Гуцалов утверждает, что до него на такую пробежку через всю страну никто не решался.
— Я ультрамарафонец, бегаю на большие дистанции. Бежать 10−13 часов — это для меня вполне нормально. В этом году пробежал три ультрамарафона: зимой на 150 километров, Ultra-Trail со стартом возле Кревского замка и марафон на 105 километров в Налибоках, —
По словам Евгения, Витебск — единственный областной центр, в котором нет беговых клубов, все бегают разобщенно.
— А хотелось бы сплотить людей, организовывать какие-то мероприятия, забеги. В других областных центрах проходит много массовых стартов, а в Витебске — ничего.
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Житель Витебска Евгений Гуцалов проводит акцию «Беларусь на бегу» - он бежит из самой северной в самую южную точку страны. 650 километров молодой человек намерен...
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