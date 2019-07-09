Глава ЕАБР передал в ЕФСР озабоченность премьера Беларуси отсутствием финального транша финкредита фонда

Источник материала: Интерфакс

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов заявил, что передал руководству ЕФСР озабоченность премьер-министра Беларуси Сергея Румаса отсутствием финального седьмого транша на $200 млн из финкредита фонда на $2 млрд.

"Он (Румас - ИФ) сказал, что хочет, чтобы я донес белорусскую позицию (до ЕФСР – ИФ). Я сделал это очень педантично", - сказал Бельянинов журналистам в ходе онлайн-конференции в среду.

При этом глава ЕАБР, который формально является распорядителем средств ЕФСР, констатировал, что банк не участвует в принятии решений фонда.

"Мы являемся управляющей компанией ЕФСР, мы только администрируем. Решение принимается не нами", - сказал Бельянинов.

Как сообщалось, Бельянинов встречался с Румасом в мае в Минске.

Ранее также сообщалось, что белорусские власти неоднократно выражали недоумение по поводу отсутствия решения о предоставлении Минску $200 млн финального транша из стабкредита ЕФСР, одобренного в марте 2016 года. Кредит на $2 млрд должен был поступить семью траншами до 1 января 2018 года. Минск получил $1,8 млрд.