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ЕАБР подтверждает заинтересованность в приватизации Белинвестбанка

10.07.2019 11:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Евразийский банк развития подтверждает заинтересованность в приобретении акций белорусского Белинвестбанка, заявил журналистам в среду председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов в ходе онлайн-конференции.

"Мы своих позиций не поменяли и по-прежнему мы заинтересованы в этой сделке", - сказал Бельянинов, комментируя состояние переговоров с белорусским правительством.

Между тем, по его словам, в части практической реализации "речка движется и не движется".

"Может, тут отпуска, может, другой (потенциальный - ИФ) акционер – ЕБРР", - предположил глава ЕАБР.

При этом он ещё раз подчеркнул, что "мы заинтересованы в присутствии в капитале банкА в стране, где мы совершаем операции".

Как сообщалось, в июне прошлого года правительство Беларуси одобрило приватизацию Белинвестбанка с участием ЕБРР. Правительство республики рассчитывает с помощью ЕБРР найти для Белинвестбанка стратегического инвестора, которому к 2020 году будет продан контрольный пакет акций. В сентябре 2018 года ЕБРР информировал, что завершил due diligence банка.

В марте министр экономики республики Дмитрий Крутой заявил, что ЕБРР может стать владельцем 20-25% акций Белинвестбанка. При этом речь может идти и о меньшем пакете.

Председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев 15 апреля сообщил, что ЕБРР направил белорусским властям официальное предложение по покупке доли в Белинвестбанке.

В конце мая Госкомитет по имуществу Беларуси сообщил об оценках рыночной стоимости ОАО "Белинвестбанк", которую стороны считают справедливой при согласовании сделки по продаже акций белорусского банка ЕБРР. Оценки стоимости Белинвестбанка различаются в 2,7 раза. По данным ГКИ, ЕБРР оценил белорусский банк в $120 млн. ГКИ также упрекал ЕБРР в том, что "подавляющая часть этих (предложенных фининститутом - ИФ) условий учитывает исключительно интересы ЕБРР".

В мае правительство Беларуси также заявило, что обсуждает вопрос приватизации Белинвестбанка и с ЕАБР.

Белинвестбанк образован в 2001 году после слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка развития, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ. Госкомитету по имуществу принадлежит 97,48% его акций, с учетом иных акционеров госдоля составляет 99,08%.

 
 
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Евразийский банк развития подтверждает заинтересованность в приобретении акций белорусского Белинвестбанка, заявил журналистам в среду председатель правления...
 
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