Доля россиян, отдыхающих в белорусских санаториях, снижается, но они все еще остаются основными зарубежными гостями

Источник материала: Интерфакс

Удельный вес россиян среди иностранцев, приезжающих в санатории Беларуси, уменьшается, это связано с приростом отдыхающих из других стран, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"География (приезжающих в санатории Беларуси - ИФ) расширяется, но наибольший удельный вес по-прежнему составляют граждане Российской Федерации - около 85%. Раньше я говорил о 90% граждан РФ. Соотношение меняется за счет западных соседей из стран Прибалтики, Польши, Германии", - заявил Болбатовский на пресс-конференции в Минске во вторник.

Он также отметил, что, по оперативным данным, по итогам полугодия, в белорусские здравницы приехали более 110 тыс. иностранцев. "Выручка от реализации (путевок - ИФ) увеличилась более, чем на 15% и составила более Br90 млн", - проинформировал директор центра.

В Беларуси функционирует 106 санаториев.