Uber запускает в Нью-Йорке летающее такси

Источник материала: Ежедневник





Компания Uber запускает в Нью-Йорке сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта.

Как сообщает CNN, сервис Uber Copter будет доступен в будние дни в часы пик. В то время как весь мегаполис стоит в пробках, пассажиры Uber смогут добраться в международный аэропорт имени Джона Кеннеди за считанные минуты.

Стоимость одной такой поездки составит 200 долларов. На борт вертолета разрешается брать ручную кладь.

В будущем Uber планирует заменить вертолеты летающими автомобилями, которые сделают перевозку пассажиров более быстрой и безопасной.