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Uber запускает в Нью-Йорке летающее такси
10.07.2019 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Компания Uber запускает в Нью-Йорке сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта.
Как сообщает CNN, сервис Uber Copter будет доступен в будние дни в часы пик. В то время как весь мегаполис стоит в пробках, пассажиры Uber смогут добраться в международный аэропорт имени Джона Кеннеди за считанные минуты.
Стоимость одной такой поездки составит 200 долларов. На борт вертолета разрешается брать ручную кладь.
В будущем Uber планирует заменить вертолеты летающими автомобилями, которые сделают перевозку пассажиров более быстрой и безопасной.
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Компания Uber запускает в Нью-Йорке сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта.
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