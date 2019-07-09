Лимит на медицинские посылки для белорусов увеличен до 500 евро

Белорусы, которые страдают диабетом и рядом других заболеваний теперь смогут получать из-за границы больше посылок.

Речь идет о гражданах, которые страдают буллезным эпидермолизом, сахарным диабетом, фенилкетонурией, болезнью «кленового сиропа» (лейциноз), нарушением обмена тирозина, серосодержащих аминокислот, лизина и гидроксилизина, жирных кислот и другими видами нарушения обмена веществ аминокислот с разветвленной цепью, рассказала начальник сектора Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси Екатерина Колб.

«Они могут заказать по почте необходимые им товары медицинского назначения и специализированную пищевую продукцию диетического лечебного питания», — пояснила Колб.

Это решение закреплено в постановлении Совмина и связано с реализацией договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

В остальном ситуация с посылками осталась прежней: лимит в месяц на 200 евро и 31 кг (разовая посылка не может быть тяжелее 10 кг и стоить дороже 22 евро), сообщают «Минск-Новости».

При поездках за границу наземным транспортом белорусы могут купить товаров для личного пользования на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 кг. В случае превышения потребуется заплатить пошлину: 4 евро за каждый килограмм сверх лимита (не менее 30% от стоимости товара). Если ездить через границу каждую неделю, то нормы снижаются до 300 евро и 20 кг.