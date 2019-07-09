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В Лельчицах мужчина с пистолетом и в маске пытался ограбить магазин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 9 июля в Лельчицах мужчина в маске и с пистолетом-зажигалкой хотел ограбить магазин.
Как
Когда продавщица заметила, что оружие ненастоящее, она предупредила мужчину, что если он не прекратит противоправные действия, то она вызовет милиционеров. Гражданин сбежал, прихватив с собой две бутылки водки и две бутылки пива общей стоимостью 22,5 рубля.
Отмечается, что в это время возле магазина «дежурил» напарник мужчины, который следил, чтобы никто не заходил в торговое заведение.
Подозреваемые были задержаны в одном из дворов неподалёку от магазина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Весной 2019 года в Минске двое мужчин со страйкбольным автоматом ворвались в квартиру и требовали у семьи деньги.
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Новости Беларуси. Вечером 9 июля в Лельчицах мужчина в маске и с пистолетом-зажигалкой хотел ограбить магазин. Как сообщает Следственный комитет, нетрезвый...
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