В США минивэн снёс остановку с людьми

Источник материала: СТВ

Новости США. В США минивэн снес остановку с людьми: пострадали 6 человек. ДТП произошло в городе Миннеаполис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате столкновения все стекла конструкции разбились. Известно, что перед тем, как въехать в остановку, водитель машины дважды врезался в зеркала рядом стоящего автобуса.

Причина аварии выясняется. Водитель сотрудничает со следствием. Пострадавших госпитализировали, трое из них в критическом состоянии.











