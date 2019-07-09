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В США минивэн снёс остановку с людьми
Источник материала: СТВ
Новости США. В США минивэн снес остановку с людьми: пострадали 6 человек. ДТП произошло в городе Миннеаполис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате столкновения все стекла конструкции разбились. Известно, что перед тем, как въехать в остановку, водитель машины дважды врезался в зеркала рядом стоящего автобуса.
Причина аварии выясняется. Водитель сотрудничает со следствием. Пострадавших госпитализировали, трое из них в критическом состоянии.
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Новости США. В США минивэн снес остановку с людьми: пострадали 6 человек. ДТП произошло в городе Миннеаполис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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