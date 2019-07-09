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В канадском отеле из-за утечки газа пострадали 46 человек

10.07.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. В отеле канадского города Виннипег произошла утечка газа: пострадали 46 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канадском отеле из-за утечки газа пострадали 46 человек

На момент ЧП в здании находились 52 человека, включая постояльцев и персонал. Прибывшие на место инцидента спасатели экстренно эвакуировали людей. Концентрация оксида углерода в воздухе в отеле превышала опасный уровень во много раз.

Пострадавших доставили в больницу. Состояние 15 из них оценивается как критическое.

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Новости Канады. В отеле канадского города Виннипег произошла утечка газа: пострадали 46 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На момент ЧП в здании...
 
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