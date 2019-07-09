КП » рассказали в «МакДональдс в Беларуси», что одно авто - с российскими номерами, второе - с украинскими: Накануне днем «» рассказали в «МакДональдс в Беларуси», что одно авто - с российскими номерами, второе - с украинскими:





- Стояли они еще со времен автостоянки минимум с декабря 2018 года. Строительству они пока не мешали. Мы объявили о своей готовности вознаградить бесплатным ужином на пятерых человек тех, кто предоставит реальную информацию о владельцах. Есть решение районной администрации эвакуировать машины в конце этой недели.





А вечером в тот же день в пресс-службе компании обрадовали: необычная история с поиском хозяев авто подходит к концу:





- Владельцы вышли на связь и планируют в среду приехать, чтобы забрать свои транспортные средства. Все это произошло благодаря масштабному вниманию к ситуации среди гомельских и национальных медиа, за что всем им большое спасибо.





Строители бережно относились к бесхозным авто. Вокруг российского «Форда», который стоял по центру стройплощадки, аккуратно вырезали асфальт. А украинская «Мазда» со спущенным колесом находилась в самом углу - там асфальт пока вообще не трогали.









Нашедшиеся владельцы наотрез отказались говорить с прессой. Но известно, что на «Форде», видимо, перевозили товары для продажи. Внутри авто лежали около пяти бустеров (детские автокресла). А салон «Мазды», похоже, приспособлен под спальные места. Российское авто зарегистрировано в Ставропольском крае, а «Мазда» приехала из Киева.