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СМИ помогли: нашлись владельцы брошенных на стройплощадке "МакДональдса" авто

10.07.2019 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«МакДональдс» искал владельцев двух автомобилей, которые стояли на месте строительной площадки ресторана в Гомеле.
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Накануне днем «КП» рассказали в «МакДональдс в Беларуси», что одно авто - с российскими номерами, второе - с украинскими:

- Стояли они еще со времен автостоянки минимум с декабря 2018 года. Строительству они пока не мешали. Мы объявили о своей готовности вознаградить бесплатным ужином на пятерых человек тех, кто предоставит реальную информацию о владельцах. Есть решение районной администрации эвакуировать машины в конце этой недели.

А вечером в тот же день в пресс-службе компании обрадовали: необычная история с поиском хозяев авто подходит к концу:

- Владельцы вышли на связь и планируют в среду приехать, чтобы забрать свои транспортные средства. Все это произошло благодаря масштабному вниманию к ситуации среди гомельских и национальных медиа, за что всем им большое спасибо.

Строители бережно относились к бесхозным авто. Вокруг российского «Форда», который стоял по центру стройплощадки, аккуратно вырезали асфальт. А украинская «Мазда» со спущенным колесом находилась в самом углу - там асфальт пока вообще не трогали.


Нашедшиеся владельцы наотрез отказались говорить с прессой. Но известно, что на «Форде», видимо, перевозили товары для продажи. Внутри авто лежали около пяти бустеров (детские автокресла). А салон «Мазды», похоже, приспособлен под спальные места. Российское авто зарегистрировано в Ставропольском крае, а «Мазда» приехала из Киева.
 
Теги: Гомель
 
 
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«МакДональдс» искал владельцев двух автомобилей, которые стояли на месте строительной площадки ресторана в Гомеле.
 
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