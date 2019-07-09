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Oops! Белорусским банкам некуда вкладывать деньги

10.07.2019 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мае текущего года коммерческие банки РБ (без учета Банка развития) увеличили свои активы на 1 051,23 млн. рублей, однако большая часть из этих средств была направлена за рубеж.



В относительном выражении рублевые и валютные активы коммерческих банков страны за май увеличились на 1,4% и достигли 73 812,6 млн. рублей. При этом рублевые активы банков выросли на 695 млн. рублей (2%) — до 34 893 млн. рублей. Активы в иностранной валюте увеличились на 288,7 млн. долларов (1,6%) и достигли 18 574,7 млн. долларов.

Однако прирост кредитной задолженности экономики перед банками оказался намного скромнее. Ее рублевая часть увеличилась на 310,5 млн. рублей (1,3%) — до 23 959,7 млн. рублей, тогда как валютная вообще сократилась на 6,5 млн. долларов (0,1%) — до 9 931,6 млн. долларов.

Увеличение рублевой задолженности произошло, в основном, за счет населения, долг которого перед банками за месяц вырос на 191,9 млн. рублей (1,6%) и достиг 12 334,5 млн. рублей.

Правда, банки существенно увеличили свои вложения в ценные бумаги: на 183,6 млн. рублей (1,4%) — до 13 418,7 млн. рублей. Но это произошло, главным образом, за счет увеличения вложений в ценные бумаги депозитных организаций, выросших на 201,4 млн. рублей (12,8%) — до 1 772,9 млн. рублей. По-видимому, речь идет о покупке облигаций Нацбанка.

Вложения коммерческих банков в ценные бумаги субъектов хозяйствования также увеличились, но незначительно: на 72,2 млн. рублей (2,6%) и достигли 2 902,7 млн. рублей.

Таким образом, избыток рублевых ресурсов из банковской системы в мае изъял Нацбанк. Этот процесс продолжается и в настоящее время: Нацбанк на последнем аукционе по размещению своих краткосрочных рублевых облигаций, состоявшемся 4 июля, привлек 3 млрд. рублей против 0,6 млрд. рублей на аналогичном аукционе год назад.


Что касается избытка валютных средств, то он был выведен белорусскими банками за рубеж. Их иностранные активы в мае увеличились на 524,6 млн. долларов (33,5%) и достигли 2 089,7 млн. долларов.

Впрочем, в мае к изъятию средств подключился Минфин, разместивший на внутреннем рынке долгосрочные валютные облигации на 303,6 млн. долларов.
 
 
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В мае текущего года коммерческие банки РБ (без учета Банка развития) увеличили свои активы на 1 051,23 млн. рублей, однако большая часть из этих средств была направлена...
 
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