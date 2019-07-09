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Сегодня БАТЭ принимает "Пяст"": борисовчане играют в желтой форме
Источник материала: Партизан
На "Борисов-Арене" состоялось организационное совещание накануне лигочемпионского поединка БАТЭ и польского "Пяста". В ходе мероприятия были представлены комплекты формы, в которой выйдут на поле соперники.
Итак, борисовчане сыграют в желтых майках и трусах (вратарь - в красном), гости - в синих майках и трусах (голкипер - в черном).
Судейская бригада из Турции во главе с Мете Калкаваном примерит экипировку розового цвета.
Напомним, что матч БАТЭ и "Пяста" пройдет сегодня вечером - начало в 20.00.
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На "Борисов-Арене" состоялось организационное совещание накануне лигочемпионского поединка БАТЭ и польского "Пяста". В ходе мероприятия были представлены...
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