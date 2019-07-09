Итак, борисовчане сыграют в желтых майках и трусах (вратарь - в красном), гости - в синих майках и трусах (голкипер - в черном).





Судейская бригада из Турции во главе с Мете Калкаваном примерит экипировку розового цвета.





Напомним, что матч БАТЭ и "Пяста" пройдет сегодня вечером - начало в 20.00.