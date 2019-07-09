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Transfermarkt: Ламбулич перешел в солигорский "Шахтер" за $450 тысяч
Источник материала: Партизан
Сербский центральный защитник Зария Ламбулич стал игроком солигорского «Шахтера».
По информации Transfermarkt, игрок обошелся «горнякам» в 360 тыс фунтов (примерно 450 тыс долларов).
Напомним, что Ламбулич выступал за ФК «Пролетер» (Нови Сад). В розыгрыше сербской Суперлиги-2018/19 провел 30 матчей. Имеет на своем счету 2 игры за молодежную сборную Сербии
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Сербский центральный защитник Зария Ламбулич стал игроком солигорского «Шахтера».
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