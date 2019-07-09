Елена Анисим: Давайте будем честными

- Елена Николаевна, некоторые аналитики предполагают, что если вам удастся получить новый депутатский мандат, вас могут назначить на роль единого кандидата от демократических сил на президентских выборах…





- Думаю, всем должно быть понятно: если не буду выдвигать свою кандидатуру, не буду работать в тех округах, в которых сегодня являюсь депутатом, то не смогу успешно решить ряд вопросов, над которыми сегодня активно работаю.





Почему я снова иду на парламентские выборы?





Во-первых, наш депутатский срок сократили.





Во-вторых, осталось несколько важных незавершенных вопросов, один из которых - законодательство по-белорусски. Возможно, что в этом месяце у нас будет заседание экспертного совета, ученых, юристов, относительного того, чтобы утвердить уже подготовленные тексты законопроектов, переведенные на белорусский язык.





В-третьих, создание Университета имени Нила Гилевича. Я очень хочу, чтобы он начал свою деятельность и для этого депутатский мандат будет очень кстати.





- Кстати, про университет. Ходит упорный слух, что в качестве одного из кандидатов на должность министра образования рассматривают небезызвестного Игоря Марзалюка. Как думаете, если его на самом деле назначат министром образования, не похоронит ли он все это дело с университетом?





- Для меня лично и для людей, которые настроены на то, чтобы расширять белорусскоязычное образование, абсолютно не важно, кто будет министром. Кого бы ни назначили, мы все равно будем идти к своей цели. Я считаю, в Министерстве образования есть много людей, которые поддерживают белорусский язык и культуру. И у нас хватит энергии и сил, чтобы реализовать свою идею.





- Елена Николаевна, а вы не передумали идти в президенты?





- Я решила идти в президенты не потому, что у меня много амбиций. Я просто вижу, что из того окружения, в котором я варюсь, от патриотических сил никого более выразительного нет. И никто кроме меня не будет так настойчиво и целенаправленно продвигать все те идеи, о которых говорят пробелорусские патриотические силы.





Но некоторые готовы перехватить наши идеи и адаптировать их для своих президентских целей. И я понимаю, что Татьяна Короткевич будет выдвигаться мне в пику. Несмотря на то, что сопредседатель компании "Говори правду!" Андрей Дмитриев готов был бы и сам пойти в президенты, есть некоторые силы, которые видят в этой роли именно Татьяну Короткевич…





- А она разве уже сделала заявление о том, что идет в президенты?





- Нет. Но об этом говорил Андрей Дмитриев на "Еврорадио" во время нашего эфира, посвященного закону и воинской службе.





- А что скажете про сбор подписей на президентских выборах? Думаете, вам удастся собрать 100 тысяч?





- Я буду баллотироваться, если вместе со своей командой соберу реальные 100 000 подписей. Если этого не будет, то бессмысленно идти на президентские выборы, несмотря на любое либеральное или не либеральное избирательное законодательство.





- Не секрет, что некоторым кандидатам в президенты от оппозиции просто рисовали эти 100 000 подписей. И власть, и политики делали вид, что так и надо, что все в порядке…





- Это вопрос к тем, кто шел на сделку с властью. Я на это не пойду. Меня будут поддерживать единомышленники и соратники только тогда, когда мы действительно реально соберем 100 000 подписей.





Надеюсь, компания по выборам в парламент станет для меня ступенькой к президентским выборам.









- Вы не так давно вместе со своим коллегой по Овальному залу Дмитрием Шевцовым ездили на сессию ПАСЕ. Некоторые вас публично упрекнули: мол, поехала в Страсбург не Анна Канопацкая, которая внесла в Палату представителей альтернативный Избирательный кодекс, а вы… Как вы реагируете на подобную критику?





- Давайте поставим вопрос по-другому. Кто первым заговорил про мораторий на смертную казнь и ее отмену? И кто после приписывал себе разные заслуги? Давайте будем честными. Кто поднимает острые темы, задает неудобные вопросы, в какой-то степени вызывает огонь на себя, а кто приспосабливаются, ждет удобный момент и начинает тянуть одеяло на себя? Вопрос, как говорится, риторический.



