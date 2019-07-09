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Книгарня «Логвинов» распродаёт книги из-за переезда. Скидки до 70%
Источник материала: KYKY>
Минский книжный магазин «Логвінаў» переезжает на новое место, о чем успел
Сейчас магазин находится по адресу проспект Независимости, 37А. Здесь он пробыл около девяти лет, но принял решение сменить формат работы и «отправиться в большой мир». Как пояснили сотрудники «Логвінаў», с осень 2019-го книжный станет участником масштабного проекта «Вандроўная кнігарня». Он планирует в ближайшие несколько лет объездить всю Беларусь – ее города и деревни, – прихватив с собой книги и авторов. А физически помещение переедет в творческий кластер на улице Короля, 22. Там оно заработает с 16 июля.
Акцию устраивают для того, чтобы отдать дань уважения месту, которое за столькие годы стало народным форумом. Помимо скидок, вечером обещают встречу с поэтами, переводчиками и прозаиками, а также дружеские беседы.
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