Книгарня «Логвинов» распродаёт книги из-за переезда. Скидки до 70%

Источник материала: KYKY

Минский книжный магазин «Логвінаў» переезжает на новое место, о чем успел сообщить в Facebook. В связи с этим сегодня, 10 июля, на все книги объявили большие скидки: от 30 до 70%.

Сейчас магазин находится по адресу проспект Независимости, 37А. Здесь он пробыл около девяти лет, но принял решение сменить формат работы и «отправиться в большой мир». Как пояснили сотрудники «Логвінаў», с осень 2019-го книжный станет участником масштабного проекта «Вандроўная кнігарня». Он планирует в ближайшие несколько лет объездить всю Беларусь – ее города и деревни, – прихватив с собой книги и авторов. А физически помещение переедет в творческий кластер на улице Короля, 22. Там оно заработает с 16 июля.

Акцию устраивают для того, чтобы отдать дань уважения месту, которое за столькие годы стало народным форумом. Помимо скидок, вечером обещают встречу с поэтами, переводчиками и прозаиками, а также дружеские беседы.