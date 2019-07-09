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Книгарня «Логвинов» распродаёт книги из-за переезда. Скидки до 70%

10.07.2019 12:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский книжный магазин «Логвінаў» переезжает на новое место, о чем успел сообщить в Facebook. В связи с этим сегодня, 10 июля, на все книги объявили большие скидки: от 30 до 70%.

Сейчас магазин находится по адресу проспект Независимости, 37А. Здесь он пробыл около девяти лет, но принял решение сменить формат работы и «отправиться в большой мир». Как пояснили сотрудники «Логвінаў», с осень 2019-го книжный станет участником масштабного проекта «Вандроўная кнігарня». Он планирует в ближайшие несколько лет объездить всю Беларусь – ее города и деревни, – прихватив с собой книги и авторов. А физически помещение переедет в творческий кластер на улице Короля, 22. Там оно заработает с 16 июля.

Акцию устраивают для того, чтобы отдать дань уважения месту, которое за столькие годы стало народным форумом. Помимо скидок, вечером обещают встречу с поэтами, переводчиками и прозаиками, а также дружеские беседы.

Читайте по теме: Читать не вредно, но не это. Книги, прочтением которых уже стыдно гордиться

 
 
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Минский книжный магазин «Логвінаў» переезжает на новое место, о чем успел сообщить в Facebook. В связи с этим сегодня, 10 июля, на все книги объявили большие скидки: от 30...
 
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