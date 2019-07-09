На Комаровке устроили перфоманс с продавцами, квасом и дынями

Источник материала: KYKY

Ребята из Минска устроили бунт на Комаровке: между прилавками они станцевали под припев трека «Минск с характером», в записи которого участвовали Лера Яскевич, Shuma, Бакей и другие.

Короткий ролик опубликовали в Instagram. Судя по описанию, танец ставил минский хореограф Дмитрий Богаченко. На видео он и две девушки выплясывают на фоне дынь, кваса и арбузов – все вместе, по отдельности и с продавцами. Видео просмотрели почти 12 тысяч раз: взгляните и вы на перфоманс ребят: