С 18 июля в Минске предполагается закрыть на ремонт еще два путепровода

Источник материала: Tut.by

С 18 июля предполагается закрыть на ремонт еще два путепровода. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Первый путепровод находится на 11-м километре МКАД в районе соединения кольцевой дороги с улицей Свислочской, второй — на улице Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской. Для выполнения работ движение на первом объекте организуют по одной половине дороги, затем по другой. Мост на улице Железнодорожной будет полностью закрыт для транспорта.

Предварительно просчитано, что ремонт этих сооружений продлится до мая 2020 года.

— Также интенсивно идет обновление путепроводов на 3-м и 25-м километрах МКАД. Сегодня там заторов нет, так как дорога расширена до двух полос в каждом направлении. Рассчитываем завершить работы к 1 ноября, — отметил Дорохович. — Что касается путепровода на 11-м километре МКАД, конечно, у автомобилистов будут трудности, мы просим минчан отнестись с пониманием к этому.