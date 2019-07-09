Стало известно, сколько стоило строительство Южной магистрали

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске открыли движение по Южной магистрали, которая соединяет улицы Володько и Асаналиева. На открытии стало известно, во сколько обошлись строительные работы. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото: агентство «Минск-Новости»

Протяженность новой улицы почти 2,5 километра. Магистраль является продолжением улицы Володько. Она проходит параллельно железной дороге до пересечения с улицей Асаналиева — Серова. В перспективе объект планируют продлить до МКАД.

— Такие объекты городу очень нужны. Дорога построена качественно, в нормативные сроки — за 22 месяца. Строительство обошлось в 30,5 миллиона рублей, — сказал на открытии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

На пересечении улиц Асаналиева и Володько сделана двухуровневая транспортная развязка — неполный клеверный лист. Она выполнена так, что с помощью светофоров можно повернуть во всех направлениях. Магистраль включает в себя также расширенный пешеходный переход под станцией Минск-Южный, водопропускное сооружение над рекой Лошицей. Во время работ реконструировали диспетчерскую станцию «Серова».

Как мы писали , частично движение по новой магистрали открылось еще в феврале нынешнего года. Сейчас оно запускается на всем протяжении.

На ее пересечении с улицей Аэродромной построена двухуровневая транспортная развязка с автомобильным путепроводом. Работы по созданию новой магистрали стартовали в сентябре 2017.