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Рейтинг самых грязных городов России по мнению самих россиян. Вот как можно загадить улицы
Источник материала: Tut.by
В России составили рейтинг самых грязных городов. По данным федерального соцопроса проведенного в июле 2019 года независимым агентством
Города из рейтинга выглядят хуже всего на окраинах. Но стоит отметить, что в объектив блогера попал не только негатив — он подмечал и положительные стороны конкретного города. Смотрите как выглядят те, что занимают высшие места рейтинга.
Махачкала
Окраина столицы Дагестана, возглавившей рейтинг.
Вид на центральную часть города уже не так пугает.
Омск
Город-миллионник на этой фото выглядит неприглядно: лужи, грязь и мусор во дворах.
Но центральные улицы городские власти все же стараются держать в порядке.
Брянск
По поводу этого города у Ильи Варламова сложилось такое мнение: «Брянск — столица русского уныния».
Но можно сказать, что Брянск просто пытается сохранить остатки царского и советского наследия.
Саратов
Вот так показывают Саратов, когда хотят указать на проблемы с мусором:
Но в городе есть и чистые улицы.
Архангельск
Окраины этого города впечатлят любого.
А за положительными эмоциями нужно ехать в центр.
В своем
Андрей Штыров, коммерческий директор агентства Zoom Market отметил, что по результатам опроса 73% респондентов попавших в выборку указали, что в том, что их город грязный виноваты жители и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.
Илья Варламов считает, что одна из ключевых ошибок горожан — винить во всем окружающих.
Он пишет, что «некоторые люди напрочь лишены бытовой культуры, но таких абсолютное меньшинство. Если у вас в городе грязно, это не значит, что вашим соседям это нравится. Это значит, что мэрия не справляется с элементарными задачами. Это значит, что ее пора менять на ближайших выборах. Если мэра нельзя выбрать напрямую, выберите новый горсовет. Если вы считаете, что всем заправляет губернатор, выберите нового губернатора».
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