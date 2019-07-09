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Рейтинг самых грязных городов России по мнению самих россиян. Вот как можно загадить улицы

10.07.2019 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России составили рейтинг самых грязных городов. По данным федерального соцопроса проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, Топ-25 возглавили Махачкала, Омск и Брянск. За что они попали на российскую «доску позора»? Мы можем судить об этом по фотографиям в блоге Ильи Варламова из этих городов.

Города из рейтинга выглядят хуже всего на окраинах. Но стоит отметить, что в объектив блогера попал не только негатив — он подмечал и положительные стороны конкретного города. Смотрите как выглядят те, что занимают высшие места рейтинга.

Махачкала

Окраина столицы Дагестана, возглавившей рейтинг.


Фото: varlamov.ru

Вид на центральную часть города уже не так пугает.


Фото: varlamov.ru

Омск

Город-миллионник на этой фото выглядит неприглядно: лужи, грязь и мусор во дворах.


Фото: varlamov.ru

Но центральные улицы городские власти все же стараются держать в порядке.


varlamov.ru

Брянск

По поводу этого города у Ильи Варламова сложилось такое мнение: «Брянск — столица русского уныния».


Фото: varlamov.ru

Но можно сказать, что Брянск просто пытается сохранить остатки царского и советского наследия.


Фото: varlamov.ru

Саратов

Вот так показывают Саратов, когда хотят указать на проблемы с мусором:


Фото: Zveryga / Drive2

Но в городе есть и чистые улицы.


Архангельск

Окраины этого города впечатлят любого.


Фото: varlamov.ru

А за положительными эмоциями нужно ехать в центр.


Фото: varlamov.ru

В своем посте по поводу соцопроса Илья Варламов пишет, что не все города России попали в этот рейтинг. Например, забыли о Чите. Хотя город выглядит так, что мог бы претендовать на место в десятке самых грязных городов в России.


Фото: varlamov.ru

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства Zoom Market отметил, что по результатам опроса 73% респондентов попавших в выборку указали, что в том, что их город грязный виноваты жители и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.

Илья Варламов считает, что одна из ключевых ошибок горожан — винить во всем окружающих.

Он пишет, что «некоторые люди напрочь лишены бытовой культуры, но таких абсолютное меньшинство. Если у вас в городе грязно, это не значит, что вашим соседям это нравится. Это значит, что мэрия не справляется с элементарными задачами. Это значит, что ее пора менять на ближайших выборах. Если мэра нельзя выбрать напрямую, выберите новый горсовет. Если вы считаете, что всем заправляет губернатор, выберите нового губернатора».

 
 
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