Почти Голливуд: в Москве мужчина попытался прорваться через ворота на угнанном авто (не вышло)

Источник материала: Tut.by

Наверняка вы помните сцены из голливудского кино, в которых герой (или злодей) уходит от погони, пробивая ворота. Таким же способом москвич хотел уехать на угнанном ВАЗе. Но по-голливудски не получилось. Да и вообще никак не получилось, угонщика задержали. А нелепая попытка скрыться попала на камеры наблюдения.