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Почти Голливуд: в Москве мужчина попытался прорваться через ворота на угнанном авто (не вышло)
Источник материала: Tut.by
Наверняка вы помните сцены из голливудского кино, в которых герой (или злодей) уходит от погони, пробивая ворота. Таким же способом москвич хотел уехать на угнанном ВАЗе. Но по-голливудски не получилось. Да и вообще никак не получилось, угонщика задержали. А нелепая попытка скрыться попала на камеры наблюдения.
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Красиво скрыться у угонщика не получилось
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