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1000 человек из 11 стран. В центре Минска пройдет масштабная гонка Ironman 

10.07.2019 13:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Около 1000 человек из 11 стран мира примут участие в гонке Alfa-Bank Minsk Triathlon, которая пройдет 21 июля в Минске. По своему масштабу она станет вторым после «Минского полумарафона» соревнованием в центре города. При этом организаторы впервые проводят гонку в престижном  статусе 1/4 Ironman, широко признаваемом в мире.  

Гонка будет мультиспортивной: сначала участники проплывут в Минском море, потом проедут на велосипеде и последний отрезок пробегут. В сравнении с прошлым годом дистанцию увеличили вдвое – с 1/8 до 1/4 Ironman. Вплавь предстоит преодолеть 950 м, крутя педали – 45 км, а бегом – 10,5 км. При желании можно будет выбрать маршрут вдвое меньший. Победителей и призеров определят на обеих дистанциях. 

Гонка соберет более 800 взрослых бегунов и около 200 детей. Больше всего будет белорусов, россиян и украинцев. Также приедут спортсмены из Дании, Эстонии, Польши, Чехии и Бельгии. Ради гонки прилетят даже из Египта, Израиля и США. 

«В этом году Alfa-Bank Minsk Triathlon выходит на совершенно новый уровень. Это касается как маршрута, который впервые пересечет центр Минска, так и численности участников. Во взрослой категории количество желающих уже превышает прогнозы, так что нам, видимо, предстоит добавлять слоты. Мы рассчитывали на большой интерес, но такого ажиотажа и не ожидали. Триатлон в Беларуси становится массовым видом спорта», – признается организатор и один из родоначальников белорусского триатлона Дмитрий Толкачев.

Ради гонки будут перекрыты центральные улицы, в том числе проспект Победителей. После скоростного заплыва у Центра парусного спорта участники переместятся на велосипедах к Дворцу спорта, где и пробегут последние отрезки по аналогии с Минским полумарафоном. 

Гонка открыта как для опытных спортсменов, так и для начинающих. Попасть в список участников можно после регистрации. Там же можно указать дистанцию или записать детей – их зовут на гонку TriKids. Ребят от 6 до 10 лет ожидает забег на 500 м, а школьники от 11 до 13 лет смогут проплыть 100 м и пробежать 1 км.

Среди юных участников будут и дети с аутизмом: в течение учебного года они учились плавать и сейчас планируют преодолеть свой первый ironman-рубеж. Руководителем инклюзивного проекта и главным тренером выступает двукратный олимпийский призер Александра Герасименя.

«Триатлон в Беларуси за последние годы сделал такой рывок, который не делают многие другие виды спорта за десятилетия. Прежде всего, стремительно растет число поклонников «мультиспорта», которые готовы делать вызов себе и покорят сложные маршруты. Немало их и среди клиентов банка, так что в этом отношении мы двигаемся с ними в одном ритме. По сути, Минск получил еще одну масштабную гонку, которая лучше раскрывает потенциал города и спортивные возможности белорусов», – считает председатель правления Альфа-Банка Валерий Смоляк

Каждого участника ожидает стартовый пакет, который включает майку, плавательную шапочку, рюкзак, номер с поясной резинкой, чип электронной отметки, Racebook и страховку. Каждый, кто финиширует, получит еще и медаль. Добраться до места старта можно с помощью бесплатного трансфера. 

До гонки в Минске проходят бесплатные тренировки. Каждый желающий может пройти базовый курс и подготовить себя к соревнованию.

Гонка будет иметь и социальную миссию: планируется собрать средства на подготовку специалистов по работе с особенными детьми. Деньги будут переданы партнеру инклюзивного спортивного проекта – МБОО «Дети. Аутизм. Родители». 

Alfa-Bank Minsk Triathlon пройдет в Минске во второй раз. Организаторами выступают «Клуб триатлона «Тристайл» и Альфа-Банк, а поддержку оказывают Мингорисполком, Миноблисполком и Министерство спорта и туризма.

Триатлон как вид спорта придумали французы еще в начале 20-го века. Наиболее популярен он стал в начале нулевых, когда был включен в олимпийскую программу. В последние годы триатлон получили широкое развитие в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 1000 человек из 11 стран мира примут участие в гонке Alfa-Bank Minsk Triathlon, которая пройдет 21 июля в Минске. По своему масштабу она станет вторым после «Минского...
 
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