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ActiveCloud подтвердил высокий уровень защиты данных в своем облаке

10.07.2019 13:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ActiveCloud подтвердил высокий уровень защиты данных в своем облаке
Фото из открытых источников

Это позволяет крупным торговым сетям, медицинским учреждениям, банкам, страховым компаниям, интернет-магазинам и другим компаниям, безопасно хранить свои данные и информацию о клиентах на серверах ActiveCloud.

Получение государственного сертификата ActiveCloud открывает перед белорусским бизнесом новые возможности и гарантирует соответствие уровня защиты цифровых данных строгим требованиям государства.  

По словам IT-директора ActiveCloud Руслана Райкевича,  «E-Cloud Protected – это защищенная облачная платформа на базе стека продуктов VMware, позволяющая построить качественную и надежную IT-инфраструктуру. Платформа обладает широким функционалом и обеспечивает все необходимые технические меры защиты информации».  

При этом самим компаниям остается реализовать только эффективные организационные меры по защите информации, в то время как ActiveCloud решает технические задачи в этой области.

«Защищенное облако необходимо всем владельцам информационных систем, в которых обрабатывается информация ограниченного распространения, в том числе коммерческая, банковская тайна и персональные данные. Например, для хранения персональных данных клиентов крупных торговых сетей и интернет-магазинов, медицинских учреждений, банков и страховых компаний», - подчеркнул ведущий специалист по защите информации Антон Грецкий.

К персональным данным  относятся: идентификационный номер, фамилия, собственное имя, отчество, пол, дата и место рождения; данные о гражданстве и место жительства, род занятий, образование и другая информация. 

«Компании, которые работают с персональными данными, должны привести свои системы защиты информации в соответствие с требованиями белорусского законодательства. Ожидается, что в Беларуси будет принят закон «О  защите персональных данных», который расширит ответственность компаний за сбор, хранение и защиту личных данных», - сказал Грецкий.

Облачный провайдер ActiveCloud постоянно инвестирует в новые технические и программные продукты, которые повышают качество и безопасность хранения и обработки информации. Компания проводит для своих клиентов аудит существующих систем защиты информации на соответствие требованиям законодательства, а также работы по  проектированию, созданию и аттестации систем защиты информации в соответствии с требованиями ОАЦ Беларуси. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО «Активные технологии» (бренд ActiveCloud) — первый облачный провайдер в Беларуси. Компания основана в 2003 году, в облачных технологиях с 2010 г.

Основное направление деятельности компании – предоставление облачной инфраструктуры для размещения корпоративных систем, приложений и сайтов; оказание услуг по аудиту и миграции в облако, информационной безопасности, проектированию и техническому сопровождению облачных решений. Среди услуг IaaS, SaaS, частные корпоративные облака, виртуальный хостинг.

Штат компании насчитывает более 100 сотрудников, основную часть которых составляют высококвалифицированные инженеры в сфере проектирования и обслуживания ИТ-инфраструктуры, сетей, виртуализации и безопасности.

ActiveCloud – аккредитованный регистратор доменных зон .BY и .БЕЛ в Беларуси, официальный резидент ПВТ с 2018 года.

ООО «Активные технологии», https://www.activecloud.by/

 
 
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Облачный провайдер ActiveCloud получил государственный сертификат, который подтверждает высокий уровень защиты персональных и коммерческих данных в облаке E-cloud.
 
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