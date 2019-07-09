Для лечения Илюши Листкова нужно собрать 106 200 евро

В детском онкоцентре сейчас есть все условия, чтобы качественно провести иммунотерапию, не хватает лишь самого лекарства, стоимость которого - 106 200 евро. Очень важно, чтобы Илья начал лечение вовремя, без задержек.

«Сейчас жизнь нашего сына зависит от каждого, кто читает нашу просьбу! Для нас важна любая сумма! Вы можете спасти жизнь нашему сыну!», - из письма Анастасии Листковой в Фонд «Шанс».

История Ильи Листкова - это тот случай, когда в одиночку справиться почти невозможно, но если объединиться, то все обязательно получится!

Илья уже 9 месяцев проходит тяжелейшее лечение в детском онкоцентре в Боровлянах. У малыша нейробластома - высокозлокачественная опухоль. За это время Илье сделали 2 операции, он прошел 6 блоков интенсивной химиотерапии, а также трансплантацию костного мозга. Впереди еще одна трансплантация, а потом новейшее противорецидивное лечение антителами.

По словам врачей, Илья хорошо отвечает на лечение, но, к сожалению, нейробластома очень часто возвращается. На протяжении последних лет ведущие клиники мира проводят дорогостоящие исследования, связанные с разработкой новых методов лечения нейробластомы. В США, Израиле и некоторых европейских странах в протоколах лечения нейробластомы появился новый метод лечения – иммунотерапия антителами. Цель иммунотерапии – убить единичные злокачественные клетки, оставшиеся после прохождения основного лечения, и предотвратить таким образом рецидив.

Раньше, чтобы дети с нейробластомой могли получить такую терапию, им приходилось ехать в зарубежные клиники, а это значит, что помимо самого лекарства, в течение 6 месяцев семья вынуждена была оплачивать пребывание в клинике, услуги переводчика и другие многочисленные расходы, не говоря уже о том, как сложно находиться в чужой стране с больным ребенком.

Наш Ильюша - первый ребенок, который может пройти иммунотерапию антителами в Беларуси. Иммунотерапия – единственное недостающее звено в огромной цепочке на пути к выздоровлению Ильи. В детском онкоцентре сейчас есть все условия, чтобы качественно провести иммунотерапию, не хватает лишь самого лекарства, стоимость которого - 106 200 евро. Очень важно, чтобы Илья начал лечение вовремя, без задержек.

Сюжет об Илье Листкове

Сюжет предоставлен телеканалом ОНТ. Автор сюжета: Ольга Ермоленко

Уважаемые благотворители, Фонд «Шанс» обращается с просьбой помочь Илье Листкову.

· Сделать пожертвование на лечение Ильи можно с помощью банковской карты на сайте фонда .

· Также помочь Илье можно в любом банке (или интернет-банкинге) через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → Пожертвование Илье Листкову.

· О других способах оказания помощи Илье Листкову вы можете узнать на сайте Фонда «Шанс» www.chance.by .

Фонд «Шанс» искренне благодарит за помощь всех неравнодушных к детской беде людей. Спасибо за ваше участие!