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25 лет назад на первых президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко

10.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

10 июля 1994 года состоялся второй тур первых в истории Беларуси президентских выборов, уверенную победу в которых (набрав более 80% голосов) одержал Александр Лукашенко. После этого белорусский лидер неизменно выигрывал выборы в 2001, в 2006, в 2010 и в 2015, оставаясь у руля белорусского государства и по сей день, – вот уже четверть века.

В начале 1990-х годов на долю белорусского народа выпал непростой исторический период: пустые магазины (гречку можно было достать только по льготам или блату, мясо и молоко, если повезет, – по талонам), зарплата в 20 долларов, которую моментально съедала инфляция, заводы, которые закрывались один за другим… Чтобы накормить завтраком семью, очередь в магазин нужно было занимать с вечера.

25 лет назад на первых президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко

На фото: 21 октября 1994 г. Президент Беларуси А. Лукашенко (в центре) принимает поздравления в связи с избранием его президентом республики.Фото: ТАСС.

Именно поэтому в первом пункте предвыборной программы кандидата в президенты, депутата Верховного Совета Александра Лукашенко было обещание накормить народ и остановить обнищание. Возглавив профильную парламентскую комиссию по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах управления, он поставил одной из главных целей – борьбу с коррупцией (в то время чиновники почти в открытую брали взятки, рэкет терроризировал зарождающийся бизнес, а бандиты грабили и убивали пытавшихся заработать челноков по дороге в Польшу и Россию)... Еще Лукашенко обещал восстановить взаимовыгодные отношения с бывшими советскими республиками.

Избиратели внимательно слушали кандидата, сулившего то, о чем в стране тогда только мечтали, но в победу оппозиционера, который бросил вызов номенклатурной власти, верили не многие. И все же за него голосовали и в первом, и во втором туре. Именно воля народа дала Беларуси первого Президента. А дальше была трудная и кропотливая работа, в результате которой страна стала такой, как сейчас – независимой, сильной, стабильной и уважаемой.



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10 июля 1994 года состоялся второй тур первых в истории Беларуси президентских выборов, уверенную победу в которых (набрав более 80% голосов) одержал Александр...
 
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