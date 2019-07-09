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Визит Лукашенко в Латвию отложен, но его подготовка продолжается – посол в Риге
Источник материала: Интерфакс
Подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвию продолжается, сообщил глава белорусской дипмиссии в Риге Василий Маркович.
"Визит готовится, но пока отложен: у вас были выборы президента, выборы в Европарламент, у нашего главы государства плотный график. Но могу сказать, что Александр Григорьевич относится к визиту очень прагматично", - сказал Маркович в интервью журналу "Открытый город".
По его словам, под встречу на высшем уровне должны быть подготовлены "хорошие экономические контракты", которые стали бы дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений двух стран.
Ранее обе стороны – белорусская и латвийская – сообщали о проработке визита Лукашенко в Латвию, но не уточняли его сроки.
Приглашение посетить с визитом эту страну в феврале прошлого года президенту Беларуси передал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.
В июле прошлого года на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом глава МИД Беларуси Владимир Макей отмечал, что белорусская сторона заинтересована провести визит на высшем уровне в Латвию, однако визит ради визита не самоцель. "Мы говорили, в каких условиях этот визит возможен. Важна результативность этого визита, его субстантивное наполнение. Поэтому мы будем спокойно работать над подготовкой", - отметил он.
Сам Лукашенко на встрече с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом в ноябре 2018 года заявил, что он "обязан" посетить Латвию.
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Подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвию продолжается, сообщил глава белорусской дипмиссии в Риге Василий Маркович. "Визит готовится,...
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