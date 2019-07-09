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Футбол. Лига чемпионов. БАТЭ принимает "Пяст"

10.07.2019 12:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Борисовский БАТЭ проведет матч Лиги чемпионов по футболу 10 июля против польского "Пяста".

Этот матч пройдет в Борисове и станет стартовым для борисовчан в квалификации ЛЧ. Начало поединка – 20.00.

"Пяст" является чемпионом Польши-2018/2019. В арсенале клуба 4 матча в еврокубках в прошлых сезонах, и ни одной победы. Дважды "Пяст" проигрывал, еще два раза играл с соперниками вничью.

Ответный матч БАТЭ – "Пяст" пройдет в Польше 17 июля.

 
 
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Борисовский БАТЭ проведет матч Лиги чемпионов по футболу 10 июля против польского "Пяста". Этот матч пройдет в Борисове и станет стартовым для борисовчан в...
 
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