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Футбол. Лига чемпионов. БАТЭ принимает "Пяст"
Источник материала: Интерфакс
Борисовский БАТЭ проведет матч Лиги чемпионов по футболу 10 июля против польского "Пяста".
Этот матч пройдет в Борисове и станет стартовым для борисовчан в квалификации ЛЧ. Начало поединка – 20.00.
"Пяст" является чемпионом Польши-2018/2019. В арсенале клуба 4 матча в еврокубках в прошлых сезонах, и ни одной победы. Дважды "Пяст" проигрывал, еще два раза играл с соперниками вничью.
Ответный матч БАТЭ – "Пяст" пройдет в Польше 17 июля.
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Борисовский БАТЭ проведет матч Лиги чемпионов по футболу 10 июля против польского "Пяста". Этот матч пройдет в Борисове и станет стартовым для борисовчан в...
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