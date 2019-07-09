Макей обсудил с представителем Госдепа США пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений

Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился в среду с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений", - проинформировали в МИД.

Как сообщалось, нынешний визит помощника госсекретаря в Минск является вторым в этом году. Ранее Кент посетил Беларусь в марте этого года. Тогда Минск официально проинформировал американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Беларуси.

Помощник госсекретаря в свою очередь тогда заявил о возможности отмены санкций США в отношении Беларуси, если Минск "предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".

Как сообщалось, в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Официальный Минск никак не комментировал это решение администрации Трампа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля поздравил Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска.