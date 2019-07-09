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Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

10.07.2019 12:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 На должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 9 июля 2019 года назначена Ольга Атапович. 
  
Ольга будет отвечать за развитие розничного бизнеса, в том числе за работу с проблемными активами физических лиц. Она также будет курировать клиентскую поддержку и развитие отношений с клиентами банка, следить за контролем качества обслуживания. 
  
Ольга Атапович родилась 1985 году. Окончила Белорусский государственный экономический университет по специальностям "Маркетинг" и "Экономика и управление народным хозяйством". 
  
В банковской системе работает с 2008 года, начинала карьеру со специалиста 1-ой категории отдела исследования рынка управления розничных продуктов Департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь). 

Под руководством Ольги Атапович в должности директора департамента розничного бизнеса банк ВТБ (Беларусь) признан лучшим в рознице среди дочерних банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии за 2018 год. 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

 
 
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 На должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 9 июля 2019 года назначена Ольга Атапович.     Ольга будет отвечать за развитие розничного...
 
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