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Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)
Источник материала: Интерфакс
На должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 9 июля 2019 года назначена Ольга Атапович.
Под руководством Ольги Атапович в должности директора департамента розничного бизнеса банк ВТБ (Беларусь) признан лучшим в рознице среди дочерних банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии за 2018 год.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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На должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 9 июля 2019 года назначена Ольга Атапович. Ольга будет отвечать за развитие розничного...
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