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«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС

10.07.2019 14:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом. Предыдущий – «Укрепление потенциала Национального банка Беларуси» – уже завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС

Твининг – это инструмент ЕС по оказанию технической помощи, в том числе в разработке новых инструментов и механизмов. Их опробовали за полтора минувших года в нашей финансовой системе.

Тенденция очевидна: снижена инфляция, повышена стабильность белорусского рубля, усилен банковский надзор и надежность платежной системы. Белорусская сторона выступила с инициативой проведения нового твининг-проекта с участием Нацбанка.

«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС

«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС

Сергей Калечиц, заместитель председателя Правления Нацбанка Беларуси:
Со стороны консорциума банков и других специалистов участвовали порядка 100 экспертов со стороны Европейского союза и порядка 200 человек с нашей стороны. В этой работе проведен очень большой ряд мероприятий. Мы видим, что наш опыт на сегодняшний день востребован.

Другие государственные органы проявляют интерес к этой теме – к твинингу. Думаем, что и они будут участвовать в этой программе, и мы, как Национальный банк, тоже еще к этому вернемся.

«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС

Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Беларуси:
Велись обсуждения относительно того, каким может быть это взаимодействие в дальнейшем. Мы со своей стороны всегда ориентированы и готовы оказать поддержку, если будут четко сформулированы потребности со стороны Нацбанка. От имени своих коллег из Брюсселя могу сказать, что планируется визит делегации Евросоюза в конце сентября для обсуждения возможного дальнейшего взаимодействия в рамках проекта.

Проект позволил разработать и применить многие новые правила, справочники, руководства и концепции. Его бюджет составил более миллиона евро.

«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС

Люди в материале: Сергей Калечиц, Андреа Викторин
 
 
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Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом. Предыдущий – «Укрепление потенциала Национального банка...
 
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