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«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом. Предыдущий – «Укрепление потенциала Национального банка Беларуси» – уже завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Твининг – это инструмент ЕС по оказанию технической помощи, в том числе в разработке новых инструментов и механизмов. Их опробовали за полтора минувших года в нашей финансовой системе.
Тенденция очевидна: снижена инфляция, повышена стабильность белорусского рубля, усилен банковский надзор и надежность платежной системы. Белорусская сторона выступила с инициативой проведения нового твининг-проекта с участием Нацбанка.
Сергей Калечиц, заместитель председателя Правления Нацбанка Беларуси:
Другие государственные органы проявляют интерес к этой теме – к твинингу. Думаем, что и они будут участвовать в этой программе, и мы, как Национальный банк, тоже еще к этому вернемся.
Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Беларуси:
Проект позволил разработать и применить многие новые правила, справочники, руководства и концепции. Его бюджет составил более миллиона евро.
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«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС
Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом. Предыдущий – «Укрепление потенциала Национального банка...
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