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Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

10.07.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны.

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Глава государства на торжественной церемонии еще раз подчеркнул: суверенитет и независимость – главные достижения нашей страны, а в эпоху глобальной нестабильности ответственность за мир и спокойствие на белоруской земле возлагается на людей в погонах. Их профессионализм, высокие моральные качества – гарантия созидательной жизни государства.

Александр Лукашенко пожелал офицерам с честью носить генеральские погоны, а всем остальным стремиться к достижению этой вершины, к высшим офицерским чинам.

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав, сообщили в...
 
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