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Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны.
Глава государства на торжественной церемонии еще раз подчеркнул: суверенитет и независимость – главные достижения нашей страны, а в эпоху глобальной нестабильности ответственность за мир и спокойствие на белоруской земле возлагается на людей в погонах. Их профессионализм, высокие моральные качества – гарантия созидательной жизни государства.
Александр Лукашенко пожелал офицерам с честью носить генеральские погоны, а всем остальным стремиться к достижению этой вершины, к высшим офицерским чинам.
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав, сообщили в...
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