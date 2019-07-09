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На остановке в Гродно мужчину зажало дверью автобуса - и он попал под колесо
Источник материала: Tut.by
Переломы правой ноги и пальцев руки получил пожилой житель Гродно — он попал под заднее колесо автобуса «МАЗ» восьмого маршрута,
Водитель начинал отъезжать от остановки «Театр кукол» в сторону улицы 17 Сентября, но услышал женские крики и остановился. Оказалось, что пенсионера, который заходил в салон, зажало дверями — и он попал под колесо.
Пострадавшего госпитализировали.
СК проводит проверку по факту ДТП.
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Потерпевшего госпитализировали.
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