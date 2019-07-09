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На остановке в Гродно мужчину зажало дверью автобуса - и он попал под колесо

10.07.2019 14:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Переломы правой ноги и пальцев руки получил пожилой житель Гродно — он попал под заднее колесо автобуса «МАЗ» восьмого маршрута, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ Гродно

Водитель начинал отъезжать от остановки «Театр кукол» в сторону улицы 17 Сентября, но услышал женские крики и остановился. Оказалось, что пенсионера, который заходил в салон, зажало дверями — и он попал под колесо.

Пострадавшего госпитализировали.

СК проводит проверку по факту ДТП.

 
Теги: Гродно
 
 
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