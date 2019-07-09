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«Обязательно ставить лайки и делать репосты». Белорусский профсоюз просит «обеспечить подписку» в соцсетях

10.07.2019 14:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сообществе «Чай з варэннем» появился необычный документ. Согласно ему Белорусский профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий направил председателям первичных профсоюзных организаций бумагу с просьбой «обеспечить регулярное посещение» сообщества профсоюза в Facebook. Кроме того, сотрудников просят «обязательно ставить свою оценку (лайк) и делиться новостями (репост)».


Скриншот сообщества профсоюза в Facebook

В документе говорится: «В связи с подготовкой вопроса на Президиум Совета ФПБ „О работе отраслевого профсоюза и его организационных структур в социальных сетях“ убедительная просьба в срок до 16.07.2019 г. обеспечить подписку на страницу Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook.

Также просьба обеспечить регулярное посещение страницы Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook.

При посещении страницы Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook обязательно ставить свою оценку (лайк) и делиться новостями (репост)!

Особое внимание уделять новостям о внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь».


Изображение: «Чай з варэннем»

Изображение: «Чай з варэннем»

В самом профсоюзе нам не смогли оперативно предоставить официальный комментарий. Но секретарь, а также главный специалист профсоюза в разговоре подтвердили, что это настоящий документ.

На вопрос, что будет, если не подписаться на сообщество, нам ответили: «Наверное, ничего».

 
Теги: Новости
 
 
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