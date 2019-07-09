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«Обязательно ставить лайки и делать репосты». Белорусский профсоюз просит «обеспечить подписку» в соцсетях
Источник материала: Tut.by
В сообществе «Чай з варэннем»
В документе говорится: «В связи с подготовкой вопроса на Президиум Совета ФПБ „О работе отраслевого профсоюза и его организационных структур в социальных сетях“ убедительная просьба в срок до 16.07.2019 г. обеспечить подписку на страницу Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook.
Также просьба обеспечить регулярное посещение страницы Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook.
При посещении страницы Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook обязательно ставить свою оценку (лайк) и делиться новостями (репост)!
Особое внимание уделять новостям о внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь».
В самом профсоюзе нам не смогли оперативно предоставить официальный комментарий. Но секретарь, а также главный специалист профсоюза в разговоре подтвердили, что это настоящий документ.
На вопрос, что будет, если не подписаться на сообщество, нам ответили: «Наверное, ничего».
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«Обязательно ставить лайки и делать репосты». Белорусский профсоюз просит «обеспечить подписку» в соцсетях
Необычный документ появился в сообществе «Чай з варэннем».
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