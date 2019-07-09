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От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт

10.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

 

На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» прошел первый концерт — «Увертюра к фестивалю: от классики до рока», сообщает корреспондент БЕЛТА
 
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
 
На сцене Летнего амфитеатра в сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина выступили зарубежные и белорусские артисты. Одним из первых вышел на сцену народный артист Молдовы Константин Москович. Он на пан-флейте исполнил фантазию на тему известной песни группы ABBA «The Winner Takes It All».
 
Солистка Большого театра России Ксения Дежнева порадовала зрителей произведениями Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини в своем исполнении. На радость публике выступил и итальянский тенор Алессандро Сафина, в том числе он спел популярную «Luna». Певец вместе с корейской оперной звездой Суми Чо подарили собравшимся в Летнем амфитеатре премьеру композиции «Fiore». Также на первом концерте выступили заслуженная артистка Беларуси Елена Шведова, француз Венсан Никло. 
 
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
 
Между номерами Виктор Бабарикин рассказал, что он курирует молодых дирижеров, в числе которых и его сын. «Дело должно продолжаться, потому что во всех странах мира за пультом находятся национальные дирижеры. В Беларуси много молодых и талантливых дирижеров, я их готов поддерживать и развивать», — сказал художественный руководитель Президентского оркестра.
 
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
Касаясь названия концерта, ведущий спросил у Виктора Бабарикина: «Все-таки классика или рок?» Тот был краток: «Рок». Ответ вызвал одобрительную реакцию публики. 
 
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
 
Ворвался в идиллию классики Иван Вабищевич, более известный как Дядя Ваня, песней «Я остаюсь». Он эффектно проехал возле сцены на мотоцикле, поднялся на нее и зажег с «Highway to Hell» AC/DC. Но самым ожидаемым был выход экс-солиста группы Deep Purple Джо Линна Тернера. Легенда рока в паузах между песнями общался со зрителями, заводил их и благодарил «Славянский базар» за такой музыкальный вечер.
 
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
 
Фестиваль «Славянский базар в Витебске» в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия — 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.
 
От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
 
Теги: Витебск
 
 
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  На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» прошел первый концерт — «Увертюра к фестивалю: от классики до рока», сообщает...
 
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