ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 1 по 7 июля 2019 года

10.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Неординарный случай произошёл в офисе одной из городских организаций. Одна женщина бросила в другую папку с документами. Такого хамства потерпевшая не ожидала. Она набрала 102. На виновницу составлен административный протокол по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ей грозит штраф в размере до 8 базовых величин.

Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 1 по 7 июля 2019 года

Фотография имеет иллюстративный характер.

Неумелое управление гужевой повозкой будет дорого стоить жителю д. Старое Село. За повреждение автомобиля бобруйчанина на него составлен административный протокол по ст. 18.23 ч. 4 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи — штраф в размере от 5 до 20 базовых величин.

Городской парк — не место для распития спиртных напитков. Об этом, наверное, забыли две женщины, устроив пьянку в одной из беседок парка. На любительниц бахуса составлен административный протокол по ст. 17.3 ч. 1 КоАП. Им грозит штраф в размере до 8 базовых величин.

Упавшее дерево стало причиной конфликта между соседями, проживающими в д. Коробчино. Разрешить его мирно не смогли. В адрес гражданки М. соседи стали выражаться нецензурной бранью, затеяли с ней драку. Женщине пришлось обратиться за помощью к правоохранителям. Виновные привлечены к административной ответственности по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь. Им грозит штраф в размере от 2 до 30 базовых величин.

С 1 по 7 июля 2019 года зарегистрировано 54 заявления, сообщения о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 11 человек.

Алексей МИХАЛЕНКО,
заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неординарный случай произошёл в офисе одной из городских организаций. Одна женщина бросила в другую папку с документами. Такого хамства потерпевшая не ожидала....
 
Новости дня
Новости разные
 
США пообещали смягчить ограничения на торговлю с Huawei
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кеды и кроссовки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика