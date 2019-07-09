Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 1 по 7 июля 2019 года

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Неординарный случай произошёл в офисе одной из городских организаций. Одна женщина бросила в другую папку с документами. Такого хамства потерпевшая не ожидала. Она набрала 102. На виновницу составлен административный протокол по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ей грозит штраф в размере до 8 базовых величин.

Фотография имеет иллюстративный характер.

Неумелое управление гужевой повозкой будет дорого стоить жителю д. Старое Село. За повреждение автомобиля бобруйчанина на него составлен административный протокол по ст. 18.23 ч. 4 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи — штраф в размере от 5 до 20 базовых величин.

Городской парк — не место для распития спиртных напитков. Об этом, наверное, забыли две женщины, устроив пьянку в одной из беседок парка. На любительниц бахуса составлен административный протокол по ст. 17.3 ч. 1 КоАП. Им грозит штраф в размере до 8 базовых величин.

Упавшее дерево стало причиной конфликта между соседями, проживающими в д. Коробчино. Разрешить его мирно не смогли. В адрес гражданки М. соседи стали выражаться нецензурной бранью, затеяли с ней драку. Женщине пришлось обратиться за помощью к правоохранителям. Виновные привлечены к административной ответственности по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь. Им грозит штраф в размере от 2 до 30 базовых величин.

С 1 по 7 июля 2019 года зарегистрировано 54 заявления, сообщения о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 11 человек.

Алексей МИХАЛЕНКО,

заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.