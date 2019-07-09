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С утра уже возят. Деревня под Минском избавляется от вонючего навозохранилища птицефабрики

10.07.2019 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свежие новости из Прудянской Слободы: кучи куриного помета, который птицефабрика складировала возле деревни, сегодня убирают. Местные жители сообщают, что с утра к навозохранилищу подогнали много техники, а трактора вывозят все на противоположную сторону поля.


— Сейчас, конечно, воняет страшно — кучи расковыряли ведь, — описывает обстановку местный житель Егор. — Но придется потерпеть, пусть вывозят. Надеюсь, что скоро уже будем дышать свежим воздухом.


Испортил же воздух в деревне «Племптицезавод «Белорусский» — предприятие устроило рядом с участками жителей Слободы площадку для хранения своих отходов. Вчера руководитель племптицезавода Николай Кудрук пообещал, что навозохранилище будет очищено и разобрано.

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Руководитель птицефабрики выполнил обещание: навозохранилище на краю деревни очистили.
 
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