С утра уже возят. Деревня под Минском избавляется от вонючего навозохранилища птицефабрики

Источник материала: Tut.by

Свежие новости из Прудянской Слободы: кучи куриного помета, который птицефабрика складировала возле деревни, сегодня убирают. Местные жители сообщают, что с утра к навозохранилищу подогнали много техники, а трактора вывозят все на противоположную сторону поля.





— Сейчас, конечно, воняет страшно — кучи расковыряли ведь, — описывает обстановку местный житель Егор. — Но придется потерпеть, пусть вывозят. Надеюсь, что скоро уже будем дышать свежим воздухом.





Испортил же воздух в деревне «Племптицезавод «Белорусский» — предприятие устроило рядом с участками жителей Слободы площадку для хранения своих отходов. Вчера руководитель племптицезавода Николай Кудрук пообещал, что навозохранилище будет очищено и разобрано.