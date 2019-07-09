На перекрестке Пушкинская-Папанина включили светофор. Чем недовольны водители?

Источник материала: Виртуальный Брест

Светофорным объектом перекрёсток хотели оборудовать давно - из-за колледжа, да и вообще, навести порядок. Сложность в том, что Менжинского и Папанина не выходят на перекрёсток на одной линии, поэтому чем-то пришлось пожертвовать. Сначала была мысль задействовать обе улицы в одном объекте, потом от этого отказались. Что в итоге?





Сейчас светофор обслуживает только Пушкинскую и Папанина, а Менжинского не задействована в регулировке. Сложность в том, что остановившиеся автомобили по направлению к переездам блокируют левый поворот с Менжинского, и образуются пробки.





В спокойной обстановке (на видео) это тоже заметно, но затруднений нет, а вот в час пик лучше объехать этот участок иными путями, например - по Горького. Будет быстрее, честно.

Ещё неприятность - левая стрелка с Пушкинской на Папанина (если ехать от переезда) горит всего несколько секунд. Успевает проехать буквально пару машин. Впрочем, и в обратном направлении бывают сложности, так как поворот направо со стороны Папанина на Пушкинскую попадает на "зелёный" для пешеходов.