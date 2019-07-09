На месте ночного ДТП в Бресте - цветы и лампадка

Источник материала: Виртуальный Брест

В полночь на Московской насмерть разбился молодой человек , довольно опытный водитель - получил права больше трёх лет назад. Очевидцы все как один заявляют, что парень участвовал в чём-то типа гонок по улицам Бреста.





Вероятно, он не сумел вовремя заметить остановившийся троллейбус, попытался избежать столкновения, но не смог справиться с управлением.





Все обстоятельства трагедии будут выясняться следователями (кстати, ищем очевидцев и пассажиров троллейбуса ), а пока на месте происшествия - лампадка и цветы. Не устаём напоминать молодым (и не только) водителям - лихачество унесло не одну жизнь, не пополняйте этот список!