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На месте ночного ДТП в Бресте - цветы и лампадка

10.07.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В полночь на Московской насмерть разбился молодой человек, довольно опытный водитель - получил права больше трёх лет назад. Очевидцы все как один заявляют, что парень участвовал в чём-то типа гонок по улицам Бреста.

На месте ночного ДТП в Бресте - цветы и лампадка

Вероятно, он не сумел вовремя заметить остановившийся троллейбус, попытался избежать столкновения, но не смог справиться с управлением.

На месте ночного ДТП в Бресте - цветы и лампадка

Все обстоятельства трагедии будут выясняться следователями (кстати, ищем очевидцев и пассажиров троллейбуса), а пока на месте происшествия - лампадка и цветы. Не устаём напоминать молодым (и не только) водителям - лихачество унесло не одну жизнь, не пополняйте этот список!

 
Теги: Брест
 
 
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