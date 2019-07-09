|
На месте ночного ДТП в Бресте - цветы и лампадка
10.07.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В полночь на Московской
Вероятно, он не сумел вовремя заметить остановившийся троллейбус, попытался избежать столкновения, но не смог справиться с управлением.
Все обстоятельства трагедии будут выясняться следователями (кстати,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полночь на Московской насмерть разбился молодой человек, довольно опытный водитель - получил права больше трёх лет назад. Очевидцы все как один заявляют, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)