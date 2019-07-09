ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где в Беларуси почти победили безработицу. Топ-10 самых «работящих» и безработных районов

10.07.2019 14:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси увеличивается дефицит работников, при этом растет и отток кадров за границу. И если в целом по стране уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,3% от экономически активного населения, то в отдельных районах этот показатель заметно выше. FINANCE.TUT.BY составил топ-10 самых безработных и «работящих» районов Беларуси.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В каких районах больше всего безработных?

Самым безработным районом Беларуси на начало июня был Кричевский, где 83 человек были в числе официально незарегистрированных. Это 0,7% от экономически активного населения. Такой же показатель также был в Малоритском и Крическом районах, но безработных здесь меньше — 63 и 59 человек соответственно.

По числу безработных лидируют Борисовский (365 человек на начало июня), Оршанский (317), Солигорский (269), Мозырский (238), Полоцкий (237), Лидский (228), Речицкий (184) районы.

Топ-10 самых безработных районов на начало июня
Район Уровень зарегистрированной безработицы, в % Число безработных, человек
Кричевский 0,7 83
Малоритский 0,7 63
Кричевский 0,7 59
Витебский 0,6 110
Добрушский 0,6 93
Поставский 0,6 86
Ивановский 0,6 84
Дрогичинский 0,6 81
Копыльский 0,6 72
Толочинский 0,6 56

В каких районах почти не осталось безработных

Самым «работящим» районом на начало июня был Минский, где уровень зарегистрированной безработицы с учетом округления составил 0% от экономически активного населения. Здесь было 65 официальных безработных.

В Каменецком и Стародорожском районах, где, по официальной статистике, почти не осталось нетрудоустроенных, на начало июня было 8 и 11 безработных соответственно. Уровень зарегистрированной безработицы в этих районах был на уровне 0,1% от экономически активного населения.

Топ-10 самых «работящих» районов на начало июня
Район Уровень зарегистрированной безработицы, в % Число безработных, человек
Минский 0 (с учетом округления) 65
Каменецкий 0,1 8
Стародорожский 0,1 11
Березинский 0,1 14
Червенский 0,1 18
Столбцовский 0,1 24
Смолевичский 0,1 27
Дзержинский 0,1 42
Берестовицкий 0,2 14
Миорский 0,2 16

Какие города лидируют по числу безработных?

Если смотреть по областным городам, то больше всего безработных в начале июня было в Бресте (811 человек), а меньше всего — в Витебске (518). Для сравнения: в Минске официально нетрудоустроенными числились на этот период 1142 человек.

Из райцентров в лидерах по числу безработных оказались Бобруйск (469 человек) и Барановчичи (318).

Читайте также:

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY составил топ-10 самых безработных и «работящих» районов Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
С утра уже возят. Деревня под Минском избавляется от вонючего навозохранилища птицефабрики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика