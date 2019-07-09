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Где в Беларуси почти победили безработицу. Топ-10 самых «работящих» и безработных районов
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
В каких районах больше всего безработных?
Самым безработным районом Беларуси на начало июня был Кричевский, где 83 человек были в числе официально незарегистрированных. Это 0,7% от экономически активного населения. Такой же показатель также был в Малоритском и Крическом районах, но безработных здесь меньше — 63 и 59 человек соответственно.
По числу безработных лидируют Борисовский (365 человек на начало июня), Оршанский (317), Солигорский (269), Мозырский (238), Полоцкий (237), Лидский (228), Речицкий (184) районы.
В каких районах почти не осталось безработных
Самым «работящим» районом на начало июня был Минский, где уровень зарегистрированной безработицы с учетом округления составил 0% от экономически активного населения. Здесь было 65 официальных безработных.
В Каменецком и Стародорожском районах, где, по официальной статистике, почти не осталось нетрудоустроенных, на начало июня было 8 и 11 безработных соответственно. Уровень зарегистрированной безработицы в этих районах был на уровне 0,1% от экономически активного населения.
Какие города лидируют по числу безработных?
Если смотреть по областным городам, то больше всего безработных в начале июня было в Бресте (811 человек), а меньше всего — в Витебске (518). Для сравнения: в Минске официально нетрудоустроенными числились на этот период 1142 человек.
Из райцентров в лидерах по числу безработных оказались Бобруйск (469 человек) и Барановчичи (318).
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FINANCE.TUT.BY составил топ-10 самых безработных и «работящих» районов Беларуси.
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