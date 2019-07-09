Где в Беларуси почти победили безработицу. Топ-10 самых «работящих» и безработных районов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси увеличивается дефицит работников, при этом растет и отток кадров за границу. И если в целом по стране уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,3% от экономически активного населения, то в отдельных районах этот показатель заметно выше. FINANCE.TUT.BY составил топ-10 самых безработных и «работящих» районов Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В каких районах больше всего безработных?

Самым безработным районом Беларуси на начало июня был Кричевский, где 83 человек были в числе официально незарегистрированных. Это 0,7% от экономически активного населения. Такой же показатель также был в Малоритском и Крическом районах, но безработных здесь меньше — 63 и 59 человек соответственно.

По числу безработных лидируют Борисовский (365 человек на начало июня), Оршанский (317), Солигорский (269), Мозырский (238), Полоцкий (237), Лидский (228), Речицкий (184) районы.

Топ-10 самых безработных районов на начало июня Район Уровень зарегистрированной безработицы, в % Число безработных, человек Кричевский 0,7 83 Малоритский 0,7 63 Кричевский 0,7 59 Витебский 0,6 110 Добрушский 0,6 93 Поставский 0,6 86 Ивановский 0,6 84 Дрогичинский 0,6 81 Копыльский 0,6 72 Толочинский 0,6 56

В каких районах почти не осталось безработных

Самым «работящим» районом на начало июня был Минский, где уровень зарегистрированной безработицы с учетом округления составил 0% от экономически активного населения. Здесь было 65 официальных безработных.

В Каменецком и Стародорожском районах, где, по официальной статистике, почти не осталось нетрудоустроенных, на начало июня было 8 и 11 безработных соответственно. Уровень зарегистрированной безработицы в этих районах был на уровне 0,1% от экономически активного населения.

Топ-10 самых «работящих» районов на начало июня Район Уровень зарегистрированной безработицы, в % Число безработных, человек Минский 0 (с учетом округления) 65 Каменецкий 0,1 8 Стародорожский 0,1 11 Березинский 0,1 14 Червенский 0,1 18 Столбцовский 0,1 24 Смолевичский 0,1 27 Дзержинский 0,1 42 Берестовицкий 0,2 14 Миорский 0,2 16

Какие города лидируют по числу безработных?

Если смотреть по областным городам, то больше всего безработных в начале июня было в Бресте (811 человек), а меньше всего — в Витебске (518). Для сравнения: в Минске официально нетрудоустроенными числились на этот период 1142 человек.

Из райцентров в лидерах по числу безработных оказались Бобруйск (469 человек) и Барановчичи (318).