Ушли деньги с карты. Что делать?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Все чаще мелькает информация о кражах денежных средств с банковской карточки. Недавно такой случай произошел в Каменецком районе. Напомним фабулу преступления и расскажем, как обезопасить свои деньги от «преступников в сети».

«У жительницы Беловежского в период с 1 по 12 мая неизвестное лицо похитило 1400 рублей со счета банковской карты. В ходе следствия выяснилось, что деньги похищены с помощью компьютерной программы на территории США либо Соединенного Королевства Великобритания на покупку программного обеспечения и игр. Вероятнее всего, номер «денежной» карты преступник (хакер) узнал путем случайного подбора при помощи специальной программы. Также известно, что потерпевшая регистрировалась на сайте Aliexpresse и вводила номер карты для оплаты онлайн-покупок. Следствие по данному делу еще ведется (ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь)».

Корреспондент «НК» пообщалась с начальником отдела розничных продаж ЦБУ №103 в г.Каменце РД Брестской области «Белагропромбанк» Ириной БОНЕВИЧ по вопросу безопасности безналичных денежных средств.

Первое, что посоветовала Ирина Ивановна клиентам банка, – это подключить услугу sms-информирования. При списывании с лицевого счета денежных средств, его владелец будет получать на свой телефон сообщение, где подробно описано, во сколько и в каком количестве сняты с карточки деньги. И если вы сидите дома или в офисе, карта находится в кошельке, а денежки почему-то с нее утекают, то вы сразу это заметите.

И коль такое начало происходить, немедленно приступаем ко второму шагу: блокировка карты. А для этого необязательно идти в банк. Стоит лишь позвонить на единый минский номер, который указан мелкими цифрами на карте над магнитной лентой с просьбой о блокировке.

Кроме этого, владельцы карты должны соблюдать элементарные правила безопасности:

не сообщать посторонним лицам 16-значный номер банковской карты, а также секретный ключ к нему (трехзначный код на обратной стороне, написанный курсивом возле магнитной ленты);

не сохранять номер карты на торговых интернет-сайтах. Конечно, удобно ввести и сохранить свои данные на том же Aliexpresse, но лучше при каждой новой покупке ввести номер повторно, чем сохранять его, рискуя стать жертвой мошенников;

а еще более разумным будет решение завести отдельную банковскую карту (с новым лицевым счетом) для оплаты именно интернет-покупок. И деньги перечислять на нее с «зарплатной» карты непосредственно перед совершением покупки. Перевод с карты на карту одного банка – операция, как правило, бесплатная;

стоит знать и о системе интернет-банкинг, с помощью которой держатель карты может посмотреть, какие и когда были совершены операции, через какую систему.

– А коль уж так случилось, что с карт-счета исчезли деньги, нужно прийти в отделение банка и написать соответствующее заявление. Специалисты будут разбираться, куда пропали деньги, – в заключение порекомендовала Ирина Боневич.

Но, думается, если относиться к своей банковской карточке с такой же внимательностью, как к своему кошельку, то никакие мошенники не смогут добраться до ваших денег.

Анна СОВПЕЛЬ.