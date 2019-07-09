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Ушли деньги с карты. Что делать?
10.07.2019 14:30 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Все чаще мелькает информация о кражах денежных средств с банковской карточки. Недавно такой случай произошел в Каменецком районе. Напомним фабулу преступления и расскажем, как обезопасить свои деньги от «преступников в сети».
«У жительницы Беловежского в период с 1 по 12 мая неизвестное лицо похитило 1400 рублей со счета банковской карты. В ходе следствия выяснилось, что деньги похищены с помощью компьютерной программы на территории США либо Соединенного Королевства Великобритания на покупку программного обеспечения и игр. Вероятнее всего, номер «денежной» карты преступник (хакер) узнал путем случайного подбора при помощи специальной программы. Также известно, что потерпевшая регистрировалась на сайте Aliexpresse и вводила номер карты для оплаты онлайн-покупок. Следствие по данному делу еще ведется (ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь)».
Корреспондент «НК» пообщалась с начальником отдела розничных продаж ЦБУ №103 в г.Каменце РД Брестской области «Белагропромбанк» Ириной БОНЕВИЧ по вопросу безопасности безналичных денежных средств.
Первое, что посоветовала Ирина Ивановна клиентам банка, – это подключить услугу sms-информирования. При списывании с лицевого счета денежных средств, его владелец будет получать на свой телефон сообщение, где подробно описано, во сколько и в каком количестве сняты с карточки деньги. И если вы сидите дома или в офисе, карта находится в кошельке, а денежки почему-то с нее утекают, то вы сразу это заметите.
И коль такое начало происходить, немедленно приступаем ко второму шагу: блокировка карты. А для этого необязательно идти в банк. Стоит лишь позвонить на единый минский номер, который указан мелкими цифрами на карте над магнитной лентой с просьбой о блокировке.
Кроме этого, владельцы карты должны соблюдать элементарные правила безопасности:
– А коль уж так случилось, что с карт-счета исчезли деньги, нужно прийти в отделение банка и написать соответствующее заявление. Специалисты будут разбираться, куда пропали деньги, – в заключение порекомендовала Ирина Боневич.
Но, думается, если относиться к своей банковской карточке с такой же внимательностью, как к своему кошельку, то никакие мошенники не смогут добраться до ваших денег.
Анна СОВПЕЛЬ.
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