Без учета результатов и деления по амплуа. В белорусском хоккее вводится новая система подготовки детей

Источник материала: Tut.by

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов презентовал новую систему подготовки игроков в детско-юношеских спортивных школах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Теперь акцент будет сделан не на результаты команд в возрастах от 6 до 12 лет, а на развитие индивидуальных качеств хоккеистов. Именно такой подход практикуется в Европе и Северной Америке.

— Все участвующие команды делятся по территориальному признаку на пять зон. Это позволяет существенно уменьшить финансовые затраты школ, родителей, клубов (транспорт, питание, проживание и т.п.), оптимизировать нагрузку на детский организм за счет сокращения времени переездов из одного региона страны в другой.





— Проведение игр без визуального отображения счета в играх, без ведения турнирных таблиц и определения победителей и призеров. Как показывает многолетняя практика организации соревнований для юных хоккеистов, игра с отображением и аналитикой результата в детском возрасте является в большей степени сдерживающим, нежели развивающим фактором. Тренеры и руководители спортивных школ ставятся в зависимость от результата, показанного командой, и стараются сделать акцент на «избранных», отдавая им приоритет в тренировочном процессе и игровой практике. Число таких «избранных» спортсменов существенно меньше общего числа пришедших заниматься хоккеем и желающих им заниматься в дальнейшем.













Как следствие, потеря интереса и большой отток на второй, третий годы занятий. Причем вливание в хоккей извне невозможно: дети, не попавшие в набор по независящим от них причинам, не имеют шанса показать результат в составах команд, игроки которой прошли несколько лет специальной подготовки. По имеющимся научным данным, именно в этот момент спорт теряет наибольшее количество детей, имеющих более поздние сроки развития организма и способных в будущем показать серьезные достижения. Кроме того, в работе с «избранными» тренеры достаточно часто форсируют процесс тренировки, смещая акцент на специальную подготовку, игнорируя законодательно утвержденные и прописанные в госпрограмме общие объемы часов занятий и их распределение по видам нагрузок.

— Игра без вратарей в группах начальной подготовки. Общеизвестно, что в развитых хоккейных странах юные хоккеисты на ранних этапах подготовки не распределяются по «ролям». Детям дается возможность попробовать свои силы в качестве игрока на любой позиции и в любом качестве, в том числе и вратаря, в равной степени.





— Постепенность адаптации юных спортсменов к организационному формату игры по правилам взрослого хоккея. Тенденция участия в игровом процессе юных спортсменов в различных форматах, кроме «5 на 5», обусловлена необходимостью акцентировать внимание детей на игре, а не организационных построениях, наблюдаемых ими по телевизору или на арене в играх их кумиров. Уменьшенные размеры площадок, облегченные шайбы, маленькие ворота призваны обеспечить построение соответствующего тренировочного и игрового процесса в рамках функциональной и физиологической готовности детей того или иного возраста.





— Стратегическая (главная) цель изменений — значительно увеличить количество разносторонне развитых, здоровых спортсменов средствами хоккея.

Представленные изменения прокомментировал председатель ФХБ Геннадий Савилов:

— В минувшие годы детско-юношеский хоккей достиг значительных успехов. Мы видим это и по количеству наших молодых игроков, востребованных в заокеанских лигах, и по результатам, показанным юношами и юниорами на крупнейших международных турнирах, да и попросту по регулярному росту занимающихся детей.

Однако мировой спорт не стоит на месте, и чтобы сделать следующий шаг, нам необходим качественный скачок. Наша цель не просто увеличить количество занимающихся хоккеем в два раза к 2025 году, а сделать это за счет мальчиков и девочек, только сейчас пришедших в хоккей.

Не секрет, что от момента набора до 12−13 лет мы теряем основную массу детей, разуверившихся в себе из-за нас, не разглядевших в них перспективы, таланта и способностей. Тем более, что в предстоящие пять-шесть лет запуск арен с искусственным льдом не планируется, во всяком случае, в темпах последнего десятилетия. В самое время увеличивать количество занимающихся хоккеем за счет организации и современного подхода в рамках существующей инфраструктуры.



