Пока без панорамного лифта. В Могилеве завершают первый этап реконструкции диагностического центра

Источник материала: Tut.by

Панорамный лифт в этом году в Могилевском областном лечебно-диагностическом центре не появится, рассказал TUT.BY главный врач учреждения Андрей Нипатрук. Его строительство входит во второй этап реконструкции центра, а сейчас пока завершается первая. «Нужно также понимать, что назначение панорамного лифта будет не туристическим, а исключительно функциональным — для удобства пациентов нашего учреждения», — подчеркнул главврач.

Завершить первый этап реконструкции планируют в сентябре. Работы коснулись части фасада, входа и, что самое важное для работы диагностического центра, регистратуры. Внешнюю часть здания привели в унисон с соседним административно-деловым центром «Атриум», пояснил Андрей Нипатрук:

— Сейчас завершаются внутренние работы, идет закупка оборудования, мебели. В итоге регистратура расширится, появятся электронная очередь и колл-центр. Это улучшит качество и скорость обслуживания, позволит уменьшить очереди, что для нас очень важно.

Также в диагностическом центре заменили два пассажирских лифта, которые уже выработали свой срок службы. Новые лифты стали более скоростными, в одном увеличилась грузоподъемность.

Еще один лифт потому и намерены строить снаружи и делать его панорамным, так как разместить его внутри возможности нет, а он нужен для того, чтобы пациенты могли быстро попасть на прием к врачу на верхние этажи.

По словам Андрея Нипатрука, вопрос финансирования второго этапа реконструкции, в том числе строительство панорамного лифта, будет рассматриваться позже. Возможно, деньги выделят на 2020 год.