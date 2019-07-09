ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пока без панорамного лифта. В Могилеве завершают первый этап реконструкции диагностического центра

10.07.2019 14:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Панорамный лифт в этом году в Могилевском областном лечебно-диагностическом центре не появится, рассказал TUT.BY главный врач учреждения Андрей Нипатрук. Его строительство входит во второй этап реконструкции центра, а сейчас пока завершается первая. «Нужно также понимать, что назначение панорамного лифта будет не туристическим, а исключительно функциональным — для удобства пациентов нашего учреждения», — подчеркнул главврач.


Фото: t.me/l_o_s_q_u_e

Завершить первый этап реконструкции планируют в сентябре. Работы коснулись части фасада, входа и, что самое важное для работы диагностического центра, регистратуры. Внешнюю часть здания привели в унисон с соседним административно-деловым центром «Атриум», пояснил Андрей Нипатрук:

— Сейчас завершаются внутренние работы, идет закупка оборудования, мебели. В итоге регистратура расширится, появятся электронная очередь и колл-центр. Это улучшит качество и скорость обслуживания, позволит уменьшить очереди, что для нас очень важно.

Также в диагностическом центре заменили два пассажирских лифта, которые уже выработали свой срок службы. Новые лифты стали более скоростными, в одном увеличилась грузоподъемность.

Еще один лифт потому и намерены строить снаружи и делать его панорамным, так как разместить его внутри возможности нет, а он нужен для того, чтобы пациенты могли быстро попасть на прием к врачу на верхние этажи.

По словам Андрея Нипатрука, вопрос финансирования второго этапа реконструкции, в том числе строительство панорамного лифта, будет рассматриваться позже. Возможно, деньги выделят на 2020 год.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
25 лет назад на первых президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика