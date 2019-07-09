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Пока без панорамного лифта. В Могилеве завершают первый этап реконструкции диагностического центра
Источник материала: Tut.by
Завершить первый этап реконструкции планируют в сентябре. Работы коснулись части фасада, входа и, что самое важное для работы диагностического центра, регистратуры. Внешнюю часть здания привели в унисон с соседним административно-деловым центром «Атриум», пояснил Андрей Нипатрук:
— Сейчас завершаются внутренние работы, идет закупка оборудования, мебели. В итоге регистратура расширится, появятся электронная очередь и колл-центр. Это улучшит качество и скорость обслуживания, позволит уменьшить очереди, что для нас очень важно.
Также в диагностическом центре заменили два пассажирских лифта, которые уже выработали свой срок службы. Новые лифты стали более скоростными, в одном увеличилась грузоподъемность.
Еще один лифт потому и намерены строить снаружи и делать его панорамным, так как разместить его внутри возможности нет, а он нужен для того, чтобы пациенты могли быстро попасть на прием к врачу на верхние этажи.
По словам Андрея Нипатрука, вопрос финансирования второго этапа реконструкции, в том числе строительство панорамного лифта, будет рассматриваться позже. Возможно, деньги выделят на 2020 год.
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Когда начнут второй, зависит от финансирования.
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