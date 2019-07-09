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Меркель опять трясет: уже третий раз за месяц

10.07.2019 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытала новый приступ дрожи.

Приступ произошел в третий раз во время официального мероприятия, когда она стоялп рядом с премьер-министром Финляндии во время военной церемонии, чтобы поприветствовать его в Берлине, сообщает dailymail.co.uk

На кадрах с мероприятия видно, что тело Меркель затрясло, когда она стояла на улице с Антти Ринне, наблюдая за военными почестями в честь его прибытия.

Предыдущий инцидент произошел чуть менее двух недель назад, 27 июня, всего за несколько часов перед вылетом на саммит G20 в Японию, что вызвало новые вопросы о ее здоровье.

Руки и тело 64-летнего канцлера заметно дрожали, когда она встречалась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Но тогда представитель правительства Германии заявил: «Канцлер здорова».


В первый раз в таком состоянии Меркель была замечена во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
 
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытала новый приступ дрожи.
 
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