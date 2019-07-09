Белорусский рубль на бирже продолжает громить конкурентов

С начала месяца стоимость корзины валют снизилась уже на 0,68%, а с начала года 1,58%.





Курс доллара опустился на 0,0031 рубля до 2,0467 BYN/USD.





Курс евро снизился всего на 0,0017 рубля до 2,2954 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже седьмой раз подряд и оказывается на минимуме за 362 дня.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0034 рубля до 3,2091 BYN/100 RUB. Российский рубль подешевел уже десятый раз подряд и оказался на минимальном уровне за 23 дня.





Россия

Центральный Банк РФ принял решение немного ослабить свой рубль расчётами на завтра:





официальный курс доллара на завтра вырос лишь на 3 копейки до 63,7988 российских рублей

официальный курс евро на завтра поднялся на 10 копеек до 71,5631 российских рублей.