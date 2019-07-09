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Белорусский рубль на бирже продолжает громить конкурентов

10.07.2019 14:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам торгов 10 июля белорусский рубль укрепился к валютной корзине ещё на 0,11% благодаря одновременному ослаблению доллара, евро и российского рубля.

С начала месяца стоимость корзины валют снизилась уже на 0,68%, а с начала года 1,58%.

Курс доллара опустился на 0,0031 рубля до 2,0467 BYN/USD.

Курс евро снизился всего на 0,0017 рубля до 2,2954 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже седьмой раз подряд и оказывается на минимуме за 362 дня.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0034 рубля до 3,2091 BYN/100 RUB. Российский рубль подешевел уже десятый раз подряд и оказался на минимальном уровне за 23 дня.

Россия

Центральный Банк РФ принял решение немного ослабить свой рубль расчётами на завтра:

официальный курс доллара на завтра вырос лишь на 3 копейки до 63,7988 российских рублей
официальный курс евро на завтра поднялся на 10 копеек до 71,5631 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам торгов 10 июля белорусский рубль укрепился к валютной корзине ещё на 0,11% благодаря одновременному ослаблению доллара, евро и российского рубля.
 
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